A Peugeot ezen tevékenységének célja a már legyártott és használt alkatrészek megmentése és újrahasznosítása. A Sustainera keretében most a személyautókban már nem használható akkupakkok kelnek új életre – az Avathor One elektromos jármű a mozgásukban korlátozott emberek orvosi segédeszköze.

A villanyautók akkumulátora, ez a nehéz és drága részegység tele van értékes anyagokkal, illetve gyártása is költséges, hiszen nagy beruházást igénylő létesítményekben készül bonyolult folyamatok során. Ezeket az akkupakkokat a mérnökök úgy méretezik, hogy nehéz, legalább kéttonnás autók lendületes mozgatását tegyék lehetővé.

Elkerülhetetlen azonban, hogy a használat során az akkumulátor elöregedjen, ezzel párhuzamosan energiatároló kapacitása csökkenn. Amikor ez az újkori érték nagyjából 50-60 százaléka alá esik, az akkupakk már nem képes ellátni feladatát. Ilyen akkuval ugyanis a villanyautó teljesítménye jelentősen romlik: drámai mértékben visszaesik a hatótáv, a töltést is lassabban képes fogadni.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az akkumulátor hulladékká válik. Éppen ellenkezőleg, hiszen másféle felhasználással az akkumulátor élete akár meg is duplázható. Ha ezek a komponensek a közlekedésben eltöltött 10-15 év után további 10-15 évig használhatók más iparágakban, azzal nemcsak a gyártók, de a társadalom egésze is nyer. Kevesebb új akkumulátorra lesz szükség, csökken az alapanyag-kitermelés, mérséklődik a környezeti terhelés.

A második élet koncepciója pontosan erre épít. Egy nehéz, de még mindig jelentős energiatároló képességgel rendelkező akkumulátor tökéletesen alkalmas olyan felhasználási módokra, ahol nem a súly és a teljesítmény, hanem a megbízhatóság és a hosszú üzemidő a döntő. Ilyen például a statikus energiatárolás, az otthoni napelemekhez kapcsolt rendszerek vagy éppen az új típusú, alternatív mobilitási megoldások.

A Sustainera program keretében a kiszolgált akkupakkokat szétszerelik, ellenőrzik a cellák állapotát, és a korábbi 15 kWh-s modulokból kisebb egységeket készítenek. Ilyen kisebb akkucsomag kerül be az Avathor One nevű orvosi segédeszközbe is. A kicsi, egyszemélyes négykerekű nem igényli a robbanékony gyorsulást, nem kell hosszú távokat megtennie, és csekély tömeget mozgat, hiszen mozgásukban korlátozott emberek mobilitását segíti elő.

Kétféle hatótávval készül:

a kisebbikbe 1,4 kWh-s,

a nagyobba pedig 2,8 kWh-s akksi kerül.

Az aprócska négykerekű vezetéséhez nem kell jogosítvány, maximális sebessége mindössze 10 km/óra. Idős emberek vagy mozgássérültek ideális eszköze, hiszen általa aktív részesei lehetnek a mindennapoknak: el tudnak menni bevásárolni, eljutnak a közeli parkba, ahol másokkal találkozhatnak vagy kulturális eseményeken vehetnek részt. Az Avathor One kis helyen elfér és 50 kilométeres hatótávjával megoldást jelent a városi mobilitásra.

A nagyméretű első kerekeknek köszönhetően a kisautó nyolccentis járdaszegélyre is fel tud hajtani, van fényszórója és irányjelzője, tömege csupán 160 kilogramm. A kormányt joystick helyettesíti. A jármű hátfala leengedhető: ilyenkor rámpaként szolgál, amelyre kerekesszékkel is fel lehet hajtani, azaz az utas hozza magával a vezetőülést, és már indulhat is.

A termék még viszonylag új, 2025 augusztusában az Expo 2025 Osaka rendezvényen mutatták be, majd a közeljövőben az Italdesign kiállításán lesz látható.

A villanyautók rohamos terjedése miatt a következő évtizedben milliószámra kerülnek majd ki az első generációs akkumulátorok az elektromos autókból. Ha ezek hulladékként végeznék, az nemcsak környezeti, hanem gazdasági katasztrófa is lenne.