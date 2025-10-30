A bejelentése után végül fél évtizeddel piacra került Tesla Cybertruck messze nem lett olyan siker, mint amit Elon Musk remélhetett, a szögletes, retrofuturisztiks acéltömb kapcsán a villany-pick-up hibáiról, silány összeszereléséről, rozsdásodásáról, a felhasználókra veszélyes részleteiről szóltak a hírek.

Az eladásokon is jól meglátszik ez, a Musk által évi legalább 250 darab helyett eddig összesen körülbelül 70 ezer talált gazdára – Európában nem is forgalmazható –, ám talán kis szépségtapasz lehet, hogy tegnap leleplezték a világ első rendőrségi Cybertruck-flottáját. Az autó nem túl jó híre ellenére a Las Vegas-i rendőrség (LVMPD) vállalta be, hogy tíz Cybertruckot ad járőrei alá.

The future of policing has arrived. ⚡️

LVMPD just unveiled the nation’s first fully operational Cybertruck patrol fleet — safer, smarter, and zero emissions. Want to drive one? Join the team.

Apply now at https://t.co/wRyQBrMJTl#LVMPD #Cybertruck #NextGenPolicing #LasVegas… pic.twitter.com/KZd9RQKcW6 — LVMPD (@LVMPD) October 28, 2025

Az autókat a rendőrségi és egyéb hatósági járművek építésére szakosodott, a Cybertruckból már tavaly rendőrségi prototípust bemutató UP.FIT készítette fel a vegasiak számára – minden megvan, ami kell: fényhíd, kommunikációs rendszer, zárt, könnyen tisztítható hátsó traktus, felszerelés- és fegyvertároló, ahogy természetesen fekete-fehér „egyenruha”, rendőrségi igényekhez szabott abroncsok és ütközőstruktúra is került rájuk.

Az LVMPD hangsúlyozta, hogy egyelőre tesztprojektről van szó, vizsgálják majd, mennyire válik be a Cybertruck a napi, 24 órás járőrözésben a nevadai, extrém sivatagi klímában, a villanyhajtásból fakadóan jó gyorsulása kapcsán az esetleges üldözésekben. A projekt pilot jellege miatt nem is közpénzből, hanem különböző piaci szereplőkkel való együttműködésekkel szerezték be az új autókat.