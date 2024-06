Tavaly ősszel mutatkozott be a Tesla Cybertruck, azonban hiába kellett éveket várni erre a pillanatra, azóta szinte csak negatív kontextusban lehetett hallani a típusról. Az elmúlt hónapokban furcsábbnál furcsább problémák ütötték fel a fejüket: a madárpiszok, az eső és az autómosás is a különös formatervezésű pick-up ellensége, aminek mindemellett már a rozsdásodással és a dísztárcsákkal is meggyűlt a baja.

A fantáziának azonban a történtek sem szabtak gátat, így megálmodták a Cybertruck rendőrautó-változatát. A megkülönböztető jelzést használó járművek tervezésében komoly tapasztalattal bíró UP.FIT csapata a legújabb Teslát már egy következő generációs rendőrautóként mutatta be, ami állítólag az Egyesült Államok több pontján is felkeltette rendvédelmi szervek érdeklődését.

A munkálatok folyamán megkülönböztető fény- és hangjelzésekkel, hangosbemondókkal, és rendőrségi rádió- és számítógépes rendszerrel vértezték fel az elektromos pick-upot. Természetesen fogolyelválasztóval és fegyvertároló rekeszekkel is rendelhető az egyenruhába öltöztetett, az elérhető leghatékonyabb fékrendszerrel felszerelt Cybertruck, ami nemcsak rendőrautó-konfigurációval érhető el, de például katonai járműként is testreszabható.

Sok részletet nem árultak el a hadra fogható Teslák paramétereiről, annyi azonban kiderült, hogy három kivitel (Patrol, Admin, Tactical) esetében is 547 kilométer a hatótávolság, 0-ról 60 mérföld/órára (96 km/órára) pedig 2,6 másodperc alatt gyorsul. Várhatóan az év végén kezdik el kiszállítani az átalakított Teslákat.