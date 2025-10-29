Zlatan Ibrahimović nemcsak a futballpályán szeret középpontban lenni, hanem azon kívül is. A svéd klasszis ezúttal közösségi oldalán osztott meg egy látványos fotót, amin két ikonikus Ferrari között – pontosabban két Ferrari tetején – pózol.

A képen egy Ferrari Enzo és egy Ferrari LaFerrari látható, a sportoló pedig a megszokott magabiztossággal áll a két autón, mintha csak birodalma trónján pózolna.

A legendás futballista ennyit írt a képhez:

“Az erő irányítás nélkül mit sem ér”

A két autó darabja durván 5 millió euró, amely átszámítva közel 2 milliárd forint, szóval a svéd focista egy 4 milliárdos “kupac” tetején nagyon menő éppen.

Az Enzo szíve 6.0 literes, szívó V12-es erőforrás, amely nem kevesebb mint 651 LE maximális teljesítményt ad le 7800-as fordulatszámnál. Csúcsnyomatéka 657 Nm 5500-as fordulaton. A 2000-es évek elején ez volt a maranellói gyártó abszolút csúcsmodellje, melyet 400 darabos szériában készítettek. Az olasz remekmű 0-ról 100-ra 3,14 másodperc alatt gyorsul, végsebesség 355 km/óra.

10 fotó

A 2013 és 2018 között gyártott Ferrari LaFerrari pedig az Enzo utódja. Mindössze 499+1 zárt tetős készült belőle, az utolsó darabot elárverezték, a befolyt összeget jótékonysági célra fordították. Aperta néven 2016-ban érkezett a nyitott tetős változat, amelyből 200-at terveztek, de plusz 10 darabbal megfejelték. Ez a modell volt a Ferrari első full hibrid hajtáslánccal szerelt autója.

V12-es benzinmotorja 800 lóerőt, a villanymotor további 163-at bocsát a vezető rendelkezésére. Az autó végsebessége 350 km/óra feletti, kevesebb mint három másodperc alatt gyorsul nulláról százra, de a kétszázhoz is alig kell több hét másodpercnél. Maximális nyomatéka 700 Nm.

7 fotó

Tudtad, hogy Zlatan mindig meglepi magát egy Ferrarival születésnapjára? Ez a legutóbbi: