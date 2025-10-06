Zlatan Ibrahimovic október 3-án ünnepelte 44. életévét és már-már hagyományosan, egy új Ferrarival lepte meg magát. Zlatan az Instagram-oldalán büszkélkedett el vele, hogy idén a kínálat csúcsát választotta: egy Ferrari F80-assal lepte meg magát, amelyet természetesen teljesen az ő ízlésére szabtak.

Zlatan egy jó ideje nem stresszeli magát a szülinapi ajándékon. Egyszerűen vesz még egy Ferrarit és kész. A tét viszont folyamatosan emelkedik: míg korábban holmi „átlagos” Ferrarikról volt szó, később csúcsmodellekre váltott, most pedig már a Maranellóban készülő abszolút csúcstechnikát célozza meg.

A konfigurátorban való alapos kutakodás után a sztárfocista az F-betűs modelleknél meglehetősen szokatlan, Grigio Scuro (sötétszürke) árnyalatú autót választott. Egy ilyen gép természetesen nem olcsó mulatság: az F80 alapára 3,6 millió eurónál (kb. 1,4 milliárd forint) kezdődik, ami néhány extrával könnyedén másfél milliárd forint fölé tornászható.

A visszavonult svéd focilegenda lassan fel kell címkézze a Ferrari indítókulcsokat, annyi áll a garázsban: többek között egy Enzo, egy LaFerrari, egy Daytona SP3, egy Monza SP2, egy SF90 Stradale, egy SF90 XX, egy 812 Competizione A, egy F430 és egy Purosangue is várja, hogy végre sorra kerüljön. És akkor a többi márka számos modelljéről még nem is beszéltünk.

Ferrari F80 – csúcstechnika, egyenesen a versenypályákról

A jelenlegi csúcs-Ferrari álló helyzetből 2,15 másodperc alatt katapultál 100 km/órára. Nem sok idő van levegőt venni, mert 0 és 200 km/óra között is csupán 5,75 másodperc telik el. A száguldás 350 km/óráig tarthat, ott az elektronika szab határt a további gyorsulásnak.

21 fotó

Az utasok mögé beépített 3,0 literes V6-os abszolút high-tech, felépítése a Ferrari versenyautókat idézi, maximális rendszerteljesítménye az elektromos motorokkal együtt 1200 lóerő.

