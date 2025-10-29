Tényleg vígjátékba illő volt a rendőri üldözés Bonyhád térségében a napokban, amikor egy ittas simsonos nyelezte sisak nélkül a rendőrség elől menekülve.

Néhány száz méter után az egyenruhások utolérték a motorost, és felszólították, hogy álljon félre, igazolja magát. A motoros először félre is állt, azonban néhány másodperc múlva úgy döntött, nem akar a rendőrökkel beszélni. Húzott egy kövér gázt, és nagy lendülettel elindult.

A rendőrök utánaeredtek, és követték az úton kacskaringózó férfit, aki nem volt vezetésre képes állapotban. A motoros végül egy kanyarban elvesztette uralmát járműve felett, az útpadkának hajtott, majd felborult.

A rendőrség beszámolja szerint a Simson vezetőjének erős alkoholszaga volt. Szondát fújattak a 67 éves bonyhádszerdahelyi férfival, melynek magas értéke megerősítette a rendőrök gyanúját, hogy a férfi részegen motorozott. Bevitték további mintavételre, és végül jogosítványa bánta a túl nagy szabadságot.