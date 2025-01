Mi sem bizonyítja jobban, hogy mennyire elszálltak a KGST-s Simsonok árai, mint az, hogy egy hazai férfi több mint 30 millió forint sikkasztott össze ezek eladásával.

A negyvenes éveiben járó vádlott 2022 januárjában tárolás, őrzés és javítás céljából vette át Marcaliban a 67 darab, már nem gyártott – ezért értékes –, használt motorokból álló gyűjteményt a sértettől. A terhelt azonban megegyezésüktől eltérően 2022 decemberéig a járművek nagy részét a sértett tudta és beleegyezése nélkül magánszemélyeknek értékesítette, míg a motorok hiányát észlelő sértettnek valótlanul azt állította, hogy a gépeket MÉH telepen adta le – írja az ügyészség.

A sikkasztás elkövetési értéke 31 millió forint volt, ebből mindössze 4 millió forint térült meg.

A KGST-s járművek nosztalgiafaktora nem csak a Ladák árait lőtte az egekbe. A kétkerekűek között a Simson áremelkedése a legfeltűnőbb. 10-15 éve még a Simson volt a legolcsóbb belépő a kismotorok benzinszagú világába, ma már azonban több százezer forintét cserélnek gazdát ezek a gépek, és a milliós tétel sem ritka.

A legnagyobb hazai használtmotoros-portálon jelenleg 400-500 ezer forintért kínálják Simson Schwalbe és S51 Enduro motorokat (amelyeket a fenti képek is láthatunk). De ha szétnézünk a német portálokon, akkor láthatjuk, hogy egy-egy nagyon jó állapotban lévő, szépen restaurált példányért több milliót is elkérnek. Németországban ugyanis még nálunk is nagyobb nosztalgiaérték a Simson. Szóval nem árt ha mindenki szétnéz a vidéki nagyszülőknél, rokonoknál, nem pihen-e a góré alatt a csirkeólban egy letakart példány.

Az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetést, közügyektől eltiltást és vagyonelkobzást indítványozott.

A Simson az 1970-es évekre kivezette a madarakról elnevezett típusokat (Spatz: veréb, Sperber: pacsirta, Habicht: sólyom), csak a Schwalbe maradt a modernebb S50-es mellett. Ezt követte az S51-es az 1980-as években, ami egyfajta ráncfelvarrás volt az elődhöz képest. Teljesítményben ezek gyárilag a 3-4 lóerős tartományban mozogtak, az S51 Enduro elvileg 3,75 lóerőt adott le 5500/perc fordulaton.