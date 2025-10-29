A népszerű üzletlánc ismét az autósok kedvében jár: a legújabb akciós kínálatban olyan praktikus eszközök szerepelnek, amelyek a garázsban, az úton és a mindennapokban is jól jönnek. A szerszámok és kiegészítők között van minden, amire egy átlagos autótulajdonosnak szüksége lehet – akár karbantartásról, akár vészhelyzetről van szó.

Dugókulcskészlet

Egy jó dugókulcskészlet szinte kötelező annak, aki maga szeretné elvégezni a kisebb javításokat vagy kicserélni néhány alkatrészt. Legyen szó akkumulátorcseréről, ülésrögzítésről vagy kerékpártartó fel-, leszereléséről, ez az eszköz mindig jól jön a csomagtartóban vagy a garázsban.

Akkus ütvecsavarozó

A hordozható ütvecsavarozó az egyik legpraktikusabb segítség, ha valaki gyorsan és erőlködés nélkül akar kereket cserélni. Most úgyis aktuális a téli szezon kezdetekor, ha otthon vágnál bele.

Áramkörtesztelő

Egy modern autóban rengeteg elektromos rendszer működik, így nem árt, ha van kéznél egy áramkörtesztelő. Segítségével gyorsan kideríthető, hogy egy biztosíték, kábel vagy csatlakozás hibás-e. Ez különösen akkor hasznos, ha valaki szeretné megérteni, miért nem működik például a szivargyújtó, a világítás vagy a rádió. De ebbe csak akkor vágj bele, ha megvannak az alapvető villamossági ismereteid!

Hordozható kompresszor

Egy kis méretű, 12 voltos kompresszor életmentő lehet, ha útközben leereszt a gumi. Könnyen csatlakoztatható a szivargyújtó aljzatához, és néhány perc alatt felfújja a kereket. Emellett kerékpárhoz, motorhoz, sőt strandeszközökhöz is jól használható.

Indítássegítő akkumulátorhoz

Kevesen gondolnak rá, amíg szükség nem lesz rá, de egy hordozható indítássegítő szó szerint megmentheti a napot. Ha az autó akkumulátora lemerül – például egy téli éjszakára virradóan vagy hosszabb parkolás után, amikor rajta maradt a világítás a verdán –, ezzel a kis eszközzel külső segítség nélkül is beindítható, „berúgható” a motor. Sok modell ráadásul powerbankként is használható, így telefont vagy laptopot is lehet róla tölteni.