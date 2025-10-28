A gyorshajtás világszerte problémát jelent, a hatóságok pedig előszeretettel mutogatnak rá, mint a balesetek egyik első számú okára. A száguldozás elleni küzdelem örök, hiába jönnek újabb és újabb ötletek, találmányok, a gyorshajtók valahogy mindig megmaradnak.

Az USA-beli Wisconsin államban azonban új szintre emelhetik a száguldozás elleni fellépést. Helyi politikusoknak az az ötlete, hogy a visszaeső, notórius gyorshajtók autójába ún. intelligens sebességasszisztenst (ISA) tegyenek, mely lényegében ellehetetleníti a sebességtúllépést.

A fizikai kütyü működése azon alapul, hogy az egyes utakhoz a GPS-es adatbázisra támaszkodva sebességkorlátokat társít, és nem engedi az autónak, hogy ezt a limitet túllépje. Tehet a sofőr bármit, nem fog tudni gyorsabban menni, mint az eszköz által meghatározott sebesség.

Egy ilyen kütyü nem olcsó, nagyjából 1700 dollárba (570 ezer forintba) kerül, de mindazoknak használnia kéne az államban, akiket öt éven belül legalább kétszer súlyos gyorshajtáson kaptak. A súlyos gyorshajtás jelen esetben 20 mérföld/órás (32 km/órás) sebességtúllépést jelent. Aki ennek ellenére mégsem szereli be az eszközt, és tetten érik, 600 dolláros (200 ezer forintos) büntetésre számíthat.

Hasonló előírást egyébként több más amerikai államban is meglépnek a közeljövőben. Virginia állam 2026. július elsejétől lépteti életbe saját programját, míg Washington államban erre 2029 első napján kerül sor.