A gyorshajtás világszerte problémát jelent, a hatóságok pedig előszeretettel mutogatnak rá, mint a balesetek egyik első számú okára. A száguldozás elleni küzdelem örök, hiába jönnek újabb és újabb ötletek, találmányok, a gyorshajtók valahogy mindig megmaradnak.

Az USA-beli Wisconsin államban azonban új szintre emelhetik a száguldozás elleni fellépést. Helyi politikusoknak az az ötlete, hogy a visszaeső, notórius gyorshajtók autójába ún. intelligens sebességasszisztenst (ISA) tegyenek, mely lényegében ellehetetleníti a sebességtúllépést.

A fizikai kütyü működése azon alapul, hogy az egyes utakhoz a GPS-es adatbázisra támaszkodva sebességkorlátokat társít, és nem engedi az autónak, hogy ezt a limitet túllépje. Tehet a sofőr bármit, nem fog tudni gyorsabban menni, mint az eszköz által meghatározott sebesség.

Egy ISA-készülék az Egyesült Államokból (Kép: LifeSafer ISA)

Egy ilyen kütyü nem olcsó, nagyjából 1700 dollárba (570 ezer forintba) kerül, de mindazoknak használnia kéne az államban, akiket öt éven belül legalább kétszer súlyos gyorshajtáson kaptak. A súlyos gyorshajtás jelen esetben 20 mérföld/órás (32 km/órás) sebességtúllépést jelent. Aki ennek ellenére mégsem szereli be az eszközt, és tetten érik, 600 dolláros (200 ezer forintos) büntetésre számíthat.

Hasonló előírást egyébként több más amerikai államban is meglépnek a közeljövőben. Virginia állam 2026. július elsejétől lépteti életbe saját programját, míg Washington államban erre 2029 első napján kerül sor.

Szívesen látnál ilyen rendszert Magyarországon?
Igen, jó lenne megrendszabályozni a hazai sofőröket is
42% (5)
Nem, jók a jelenlegi szabályok
33% (4)
Inkább emelni kellene az itthoni sebességhatárokat
25% (3)
