Közismert, hogy egyre terjed az autonóm, illetve félautonóm technológia, azonban a legtöbb vezetéssegítő funkció továbbra is mankóként funkcionál, sokan mégis feltétel nélkül rájuk bízzák magukat. Legutóbb egy Tesla sofőrje tett így az egyesült államokbeli Illinois-ban, aminek az lett a vége, hogy hátulról nekiment egy rendőrautónak, miközben ő a volán mögött aludt – írja a The Drive.

A hatóságok beszámolója szerint a baleset okozója azt állította, az Autopilot-rendszerre hagyatkozott, ugyanakkor előfordulhat, hogy ez esetben is inkább a felelősség hárításáról van szó.

On October 15, 2025 a South Barrington Police Department squad car was struck by a Tesla that was being operated in... Közzétette: Village of South Barrington – 2025. október 22., szerda

Maga a Tesla nem szerepel a rendőrség fotón, így nem tudni, melyik típus volt érintett balesetben. A Facebook-bejegyzés alapján úgy tűnik, a hatóságok készpénznek vették, hogy valóban Autopilot-módban ment az autó, amikor a baleset megtörtént, így azzal kapcsolatban az alábbiakra emlékeztetik a közlekedőket:

„A Dél-Barringtoni Rendőrkapitányság emlékeztetni szeretne minden autóst, hogy bár az autonóm rendszerek, például az Autopilot használata nem illegális, a sofőröknek továbbra is ébernek és figyelmesnek kell maradniuk. A technológia segítheti a vezetőket, de nem helyettesíti az emberi figyelem és ítélőképesség szükségességét a volán mögött.”

A sofőr letartóztatták, több szabálysértés elkövetésével is vádolják.

Vannak azonban olyan szituációk, amikor még a Tesla Autopilotnak is lehet meglepő húzása: