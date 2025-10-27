Az Egyesült Államok légierejének kis, könnyű, elsősorban felderítési célra használt típusa a mezőgazdasági permetezőből továbbfejlesztett OA-1K Skyraider II. A 2022-ben rendszeresített gépek egyike múlt csütörtökön lezuhant, ráadásul kis híján közúti balesetet is okozott közben.

Az eset múlt csütörtökön, Oklahoma államban történt, a kisgép műszaki hiba miatt kényszerleszállásra készült, közben az Oklahoma Citybe tartó autópálya felett húzott el olyan alacsonyan, hogy majdnem eltalált egy Teslát.

Önmagában is durva felvétel, de még érdekesebb az utóélete: a Tesla-vezér Elon Musk édesanyja, Maye Musk ugyanis egy másik Tesla-rajongó posztja alapján fia autóinak, még pontosabban azok önvezető képességeinek reklámozására használta fel a történteket: „Wow, a Tesla önvezető rendszere elkerült egy lezuhanó repülőgépet”, írta az eredeti posztoló, amit aztán Musk mama is továbbosztott a maga „wow”-jával.

A dolog szépséghibája, hogy az autót vezető, az eredeti felvételt a TikTokon közzétevő felhasználó, Matthew Topchian annál a posztnál a kommentekben tisztázta, hogy az amúgy számos helyen sokat kritizált, éles helyzetekben dokumentáltan balesetveszélyes helyzeteket okozó FSD (full self driving, teljes önvezető) Autopilotnak nem volt köze a megmeneküléséhez. „Manuálisan vezettem. Az FSD nagyon jó, de a repülőt tutira kiütötte volna.”

A gép egyébként az út melletti mezőn ért földet, két villanyoszlopot is elkaszált, ki is gyulladt – a kétfős legénységnek ugyanakkor nem esett baja.