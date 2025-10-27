Az Egyesült Államok légierejének kis, könnyű, elsősorban felderítési célra használt típusa a mezőgazdasági permetezőből továbbfejlesztett OA-1K Skyraider II. A 2022-ben rendszeresített gépek egyike múlt csütörtökön lezuhant, ráadásul kis híján közúti balesetet is okozott közben.
Az eset múlt csütörtökön, Oklahoma államban történt, a kisgép műszaki hiba miatt kényszerleszállásra készült, közben az Oklahoma Citybe tartó autópálya felett húzott el olyan alacsonyan, hogy majdnem eltalált egy Teslát.
@mtopchian1 That plane looks a bit low to me #plane #crash #planecrash #nationalguard #okc ♬ Sybau - KCK Mixes
Önmagában is durva felvétel, de még érdekesebb az utóélete: a Tesla-vezér Elon Musk édesanyja, Maye Musk ugyanis egy másik Tesla-rajongó posztja alapján fia autóinak, még pontosabban azok önvezető képességeinek reklámozására használta fel a történteket: „Wow, a Tesla önvezető rendszere elkerült egy lezuhanó repülőgépet”, írta az eredeti posztoló, amit aztán Musk mama is továbbosztott a maga „wow”-jával.
Definitely wow 😮 @Tesla 👏👏👏 https://t.co/ZTbkZq2wSu
— Maye Musk (@mayemusk) October 25, 2025
A dolog szépséghibája, hogy az autót vezető, az eredeti felvételt a TikTokon közzétevő felhasználó, Matthew Topchian annál a posztnál a kommentekben tisztázta, hogy az amúgy számos helyen sokat kritizált, éles helyzetekben dokumentáltan balesetveszélyes helyzeteket okozó FSD (full self driving, teljes önvezető) Autopilotnak nem volt köze a megmeneküléséhez. „Manuálisan vezettem. Az FSD nagyon jó, de a repülőt tutira kiütötte volna.”
A gép egyébként az út melletti mezőn ért földet, két villanyoszlopot is elkaszált, ki is gyulladt – a kétfős legénységnek ugyanakkor nem esett baja.