A magyarok felének van saját autója, amely átlagosan hat-hét éve van a nevükön. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) sokan amolyan „szükséges rossznak” tartják, így kiemelten fontos számukra az ár és az egyszerű folyamatok – ezért is élnek sokan az online szerződéskötés és a banki díjfizetés lehetőségével – derült ki a Groupama Biztosító megbízásából készült országos kutatásból.

Az ezer fő megkérdezésével végzett reprezentatív kutatás rámutatott arra, hogy meglepően kevesen élnek a kgfb évfordulós váltási lehetőségével. Az autósok kétharmada még egyszer sem váltott biztosítót jelenlegi autója kapcsán, sőt még azok fele is az autóvásárláskor választott biztosítójánál ragadt, akik már tíz éve tulajdonosok.

Ezt támasztják alá a statisztikai adatok is: 2010 előtt, amikor a biztosítási évforduló egységesen az év első napja volt (erre használjuk a „kampány” kifejezést, hiszen november a biztosítóváltás időszaka volt), az autósok mintegy 50-60 százaléka újította meg a szerződését.

Amióta azonban – új és használt gépjárművek esetén is – az autó vásárlásának dátuma lett az évforduló, a szokásos novemberi kgfb-kampány évről évre kevesebb autóst érint, és ezzel együtt a fenti aktivitás is lecsökkent 15-20 százalékra.

Az ügyfelek ugyanis hajlamosak elfelejteni a szerződéseik felülvizsgálatát, így könnyen az elérhetőnél magasabb díjú szerződésben ragadhatnak – ezért is érdemes minden évben ellenőrizni a kgfb-díjakat, mert az újrakötéssel akár több tízezer forintot is lehet spórolni.

A magyar autósok a válaszok alapján nagyon árérzékenyek, háromnegyedük elsősorban egy kedvezőbb díj miatt váltana. Már évi ötezer forintnál alacsonyabb összegű díjkülönbözet is sokakat motiválna váltásra. Azok az autósok, akik legalább egyszer már váltotttak kötelezőt, később is magabiztosabban lépnek: mindössze minden ötödik tulajdonos gondolja fárasztónak a váltást, és átlagosan három alkalommal váltott már biztosítót jelenlegi autója esetében.