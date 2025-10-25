A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet, köztük mintegy 400 ezer személygépkocsit érint; szakértők arra számítanak, hogy 70 ezer körül alakulhat a szerződésváltások száma.

A piaci folyamatok alapján nem kell díjemelkedésre számítaniuk a gépjárművek üzembentartóinak nem kell díjemelkedésre számítaniuk,

az újonnan megkötött online szerződések éves átlagos díja a személygépkocsik esetében az idei kampányban is 33 ezer forint körül alakul majd.

Várhatóan az infláció mértékét sem követik a díjak, ami a biztosítók közötti verseny élénkülését mutatja. Különösen a fővároson kívüli autósok esetében még arra is van esély, hogy az átlagdíjak kis mértékben csökkennek – közölte az MTI-vel Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

Január 1-jével jellemzően a 2010 előtt vásárolt gépjárművek üzembentartói cserélhetik le szerződésüket. A többi autós a jármű vásárlásának évfordulóján tud szerződést váltani, és ezeknek a szerződéseknek az átlagdíja jóval magasabb: az Insura.hu előző negyedéves adatai szerint 55 ezer forint körül mozog. A 66 százalékos különbség oka elsősorban az érintett autók speciális összetétele: a 15 év feletti autók mintegy 95 százaléka a legkedvezőbb díjú B10 fokozattal rendelkezik, a teljes állománynak viszont csak alig harmada tartozik ebbe a körbe.

A novemberi kgfb-kampány a hazai gépjárműállomány 13-15 százalékát érinti, és az előző évek tapasztalatai alapján a tulajdonosok 8-10 százaléka él majd a biztosításváltás lehetőségével – jelezte Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elnöke.

A legfontosabb dátumok

A kötelező biztosítással foglalkozó 12 biztosító az idén is legkésőbb november 2-ig hirdetheti ki év végi tarifáit. Az érintett ügyfelek ezután tudják összehasonlítani a piacon elérhető lehetőségeket a meglévő biztosítójuk által megajánlott díjjal, amelyet november 11-ig kell megkapniuk postai úton, vagy e-kommunikációs szerződés esetén e-mailben. A meglévő szerződés felmondására legkésőbb december 1-jén éjfélig van lehetőség. Az új biztosítás kiválasztásának határideje december 31-e, de az FBAMSZ elnöke szerint célszerű az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést a meglévő szerződés felmondásával egyidejűleg megkötni.

Az autósok 2010 előtt egységesen január 1-jei évfordulóval köthettek kötelező biztosítást. Az azóta megvásárolt gépjárművek szerződéseinél már nem a naptári év kezdőnapja, hanem a megvásárlás napja számít évfordulónak, amikor lehetőség van biztosítót váltani, így 2010 óta évről évre csökken az év végén forduló kgfb-szerződések aránya.

