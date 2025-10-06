Érdemi bővülés tapasztalható a kgfb-szerződések számában: 2025-ben eddig több mint félmillió kötelező biztosítás született, ami kétszámjegyű, 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest – írta a Netrisk. Ez azt mutatja, hogy egyre több autós használja ki a biztosítók közötti – részben online – árverseny előnyeit, és tudatosan választ kedvezőbb ajánlatot.

Az átlagdíjaknál az online alkuszcég adatai némileg eltérnek a teljes piacra vonatkozó hivatalos statisztikáktól: míg az MNB a második negyedévre 0,3 százalékos drágulást mért, a Netrisknél díjcsökkenés látható. Januártól szeptember közepéig a személyautókra megkötött kgfb-szerződések átlagdíja 54 700 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 56 400 forinttal – ez háromszázalékos csökkenést jelent.

Az átlagdíj április óta folyamatosan mérséklődik, ami azt jelzi, hogy az autósok egyre inkább kihasználják a váltással elérhető megtakarítási lehetőségeket.

A személyautó-márkák közül a Daciák kötelezője a legalacsonyabb, alig több mint 43 ezer forint éves szinten. A második helyen a Suzuki áll kevesebb mint 47 ezres összeggel, majd a Toyota következik közel 53 ezer forintos éves átlagdíjjal. A negyedik és az ötödik helyen az Opel és a Ford áll kerekítve 55 ezer, illetve 58 ezer forinttal.

A cascobiztosítások iránti kereslet ugyancsak növekedett: az idén közel 29 ezer szerződés született a Netrisknél, ami 19 százalékos emelkedést jelent éves szinten. A személyautókra kötött casco átlagdíja 167 500 forint volt, szemben az egy évvel korábbi több mint 168 ezer forinttal, ami 0,3 százalékos csökkenésnek felel meg.