Idén a második negyedévben 2,4 százalékkal csökkent a normál használatú autók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos éves díja az első negyedévvel összevetve, ami így országosan 57,6 ezer forintra mérséklődött – áll a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss negyedéves kgfb-indexében.

Ebben a biztosítók közötti verseny élénkülése is szerepet játszhat. A budapesti díjak 3,3 százalékos, míg a fővároson kívüliek 2,7 százalékos negyedéves csökkenést mutatnak.

A kárráfordítás ezzel ellentétes irányú, 2,3 százalékos negyedéves növekedést mutat. A díjszint és kárráfordítás közti olló záródása az ár-érték arány javulását jelzi.

Ezt támasztja alá az MNB személyautókra számított, adóval és kárráfordítással kiigazított korrigált kgfb-indexe is, amely a csökkenő díj és emelkedő kárráfordítás miatt hosszabb stagnálást követően csökkenni kezdett, az előző negyedévhez képest 6 százalékponttal.

Az egyéb egyedi járműkategóriák esetében mérsékelten – a nagyobb darabszámú járműtípusoknál jellemzően 2-6 százalékkal – nőttek az éves átlagdíjak a tavalyi második negyedévvel összevetve. A teherautóknál és a nehéz pótkocsiknál ugyanakkor egyaránt kétszázalékos díjcsökkenés látható.

A nagyobb darabszámú flottás járművek éves díja 1-9 százalékkal emelkedett, kivéve a vontatókét, amelyeknél 7 százalékkal csökkent a díjszint a tavalyival összevetve.