Egy apró szlovák faluban igen ritka, Skoda 1202 STW-re bukkant egy hazai, oldtimer járművekre szakosodott cég. A 60-as évekből származó modell közkedvelt típus volt az állami szféra, közületek, vállalkozók és a nagycsaládosok körében, főleg mérete miatt.

A képeken látható autó egy igazi múmia, ami 23 éve nem nagyon mozdult meg. Az 1968-as Skodát szlovák tulajdonosának édesapja vásárolta 3 évesen, tehát több, mint fél évszázadon keresztül családjuk tulajdonában volt.

Mostani állapotát tekintve hihetetlen, hogy az autó 2002-ig napi használatban volt. 1999-ben kapott egy nagyobb karbantartást – olvasható az Oldtimer Automobil bejegyzésében.

Nézd meg a galériát:

14 fotó

Eredetileg világoskék autó fényezése gyakorlatilag eltűnt, a rozsda és a moha vették át a főszerepet a karosszérián, a piros szövettel borított ülések sincsenek túl fitt állapotban.

2023-ban, a nagypapa halála után a Skoda 1202 STW az udvarról az utcára került, ott várta további sorsára. A motorja akkor még beindult. 2025 nyarán leadták rendszámát és kivonatták a forgalomból.

A 1202 érdekessége, hogy a vezető oldalán egy ajtó kapott helyet, míg a másik oldal 2 ajtó segíti a beszállást és a csomagtérajtó is felfelé nyílik, amelyen keresztül szintén be lehet szállni az autóba, vagy könnyedén bepakolni az árut, csomagokat.

A magas felépítésű, gömbölyű kasztni 16 colos kerekeken és kereszt laprugós futóművön billeg. A hátsó kerekeket 1,2 literes, 47 lóerős, 4 hengeres, vízhűtéses motor hajtja. Végsebessége 100 km/óra környékén volt. A csehszlovák rendőrség, valamint az egészségügy mentőautónak is használta a 1202 “Sanitka” típusokat, a 1203 mikróbuszok megjelenése előtt, de létezett belőle platós és magasított dobozos kivitel is.

A Skoda 1202-eseket 1961 és 1973 között gyártották alacsony darabszámban, a 12 éves gyártási ciklus alatt mindössze 60 ezer darab készült.

A vastelepre ítélt púpos Skoda végül megmenekült, néhány napja megvásárolta a magyar cég. Az autó további sorsa még kérdéses, de nem kizárt, hogy komplett felújítás vár rá.