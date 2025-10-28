A hónap elején érdekes kalandja volt a brit rendőröknek: egy lemeszelt autós nyeléssel akarta „eltüntetni a bizonyítékot”.

A 36 éves építési vállalkozó, Michael Baker október 4-én, szombat éjjel erősen ittas állapotban vezette Vauxhall (Opel) Astráját, hajnali 2-kor a posztoló egyenruhások szeme láttára hajtott át a piroson.

A rendőrök utána is eredtek, de mire utolérték, Baker már kiugrott az autóból és igen tempósan távolodott a járműtől, a rendőr csak futva érte utol. A korábban, 2018-ban már ittas vezetésen ért, de akkor a szondázást megtagadó, ennek ellenére elítélt férfi azt gondolta, hogy ha nincs nála az Astra slusszkulcsa, letagadhatja, hogy ő vezetett, ezért megpróbálta lenyelni azt.

A kulcs természetesen nem ment le, miután a rendőr beérte és megkezdte az igazoltatást, a részeg kiköpte a slusszkulcsot, elismerve, hogy „túl nagy” falat volt.

Az autósból áradó alkoholszag, a dülöngélés, a zavaros, akadozó beszéd – ezúttal sikeres – szondázáshoz vezetett, melyből kiderült, hogy Baker véralkoholszintje 0,086 mg/l volt, több mint kétszerese az Egyesült Királyságban érvényben lévő 0,035-ös határnak. (Hazánkban zéró tolerancia él.)

Bár súlyosabb, közmunkás vagy szabadságvesztéses jellegű büntetést nem talált indokoltnak az eljáró bíróság, a 280 fontnyi pénzbírság és a 85 fontos eljárási költség (összesen 162 ezer Ft) megfizetésére kötelezték, szól a hír.