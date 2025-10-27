A település utcáit ellenőrző rendőrök miatt a tervezett gyorsulási verseny végül elmaradt, de a résztvevők nem adták fel: az M86-os vámoscsaládi pihenőjében folytatták az estét.

Az illegális verseny résztvevői közel negyven autóval érkeztek a pihenőbe, ahol csaknem százan figyelték az eseményeket. Az autópálya-kezelő egyik útellenőrje épp kötelező ellenőrző körén volt, amikor észlelte, hogy a pihenőhelyen mi történik.

Felhívta a résztvevők figyelmét, hogy ha nem hagyják el a pihenőt, akkor értesíti a rendőröket. “Hívd őket nyugodtan” – érkezett a válasz.

A rendőrség gyorsan megérkezett a helyszínre, lezárták a pihenő kijáratát, és egyesével igazoltatták a részvevőket, valamint ellenőrizték az autókat.