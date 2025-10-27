Szinte még vadonatúj az a Corvette, amivel mindössze 64 kilométert tett meg a gazdája, mielőtt úgy döntött, hogy túlad rajta. Az ok prózai: rájött, hogy túl erős neki a világ leggyorsabb sorozatgyártású autói között számontartott ZR1, valójában nincs is szüksége 1079 lóerőre – írta meg a Carscoops.

A fehér sarkvidéki árnyalatában pompázó szörnyeteggel kétségkívül felelősségteljesen kell bánni, hiszen egy ikerturbós, 5,5 literes, V8-as motorral a háta mögött bárkinél szét tud szaladni a ménes. Az LT7 kódnevű blokk esetében a 1079 lóerős teljesítmény mellé 1123 Nm-es forgatónyomaték párosul – ezek nyilvánvalóan olyan értékek, amik túlmutatnak a hétköznapi használaton.

Ettől az autótól szabadultak meg csupán 64 kilométer után – a képre kattintva galéria nyílik:

24 fotó

A szóban forgó ZR1 a Chevrolet sportmárkájának jelenlegi, nyolcadik generációjához tartozik, ami már 2020 óta fut az amerikai gyártónál. A hátsókerék-hajtású csúcsmodell, a ZR1 azonban ennél később, csak 2024 nyarán jelent meg a márka valaha volt legerősebb modelljeként, mely 0-ról 100-ra 2,3 másodperc alatt gyorsul, míg a végsebessége a 375 km/órát is elérheti. Természetesen a nürburgringi rekorddöntés sem maradhatott ki a pedigréből.

Az extra felszereltségi csomagokkal, azok keretén belül pedig spéci lengéscsillapítókkal, karbonfékekkel, Michelin Cup 2R gumikkal, illetve további karbonelemekkel felvértezett Corvette-ért az első tulajdonos többet is fizetett, mint szeretett volna. Persze, a ZR1 amúgy sem egy olcsó tucatáru a több mint 182 ezer dolláros – átszámítva 61 millió forintos – indulóárával, de mindennel együtt végül 214 800 dollár, azaz csaknem 72 millió forint lett a számla vége.

A történetben az a slusszpoén, hogy nem feltétlenül járt rosszul az eladással, mert a Bring A Trailer oldalán végül 333 ezer dollárra rúgott a győztes licit, ami a mostani árfolyamon 111,5 millió forintnak felel meg. Az árverés alatti hozzászólásoknál magától értetődően felmerült a kérdés, nem arról van-e szó, hogy a tulajdonos azért adja-e el ilyen hamar az autóját, mert így akar nyerészkedni.

Jogos a felvetés abból a szempontból, hogy egy ilyen Corvette-re adott esetben hosszú hónapokat kell várni, így van, akinek megéri az „extra felár”, ha cserébe gyorsabban hozzájut. A kereskedő azonban tisztázta, hogy nem ez az eladás oka: „Az ügyfelünk igazán akarta ezt az autót. A kereskedő először rávette, hogy vegyen egy Z06-ost, amiért jóval a listaár felett fizetett, majd ugyancsak többért vette meg ezt az autót. Imádja, de az 1079 lóerő több annál, mint amire szüksége van.”

Tegyük hozzá, ez még a jobbik eset, amikor valaki időben ráeszmél arra, hogy nem való neki egy ennyire erős sportkocsi, hiszen az előző években a Vezess nem egy olyan esetről számolt be, aminek az lett a vége, hogy az autó – akár már az első pillanatokban – az oszlopnak vagy másik autónak csapódott, vagy éppen az árokban kötött ki.