Egy 20 év körüli, jogosítvánnyal és vezetési rutinnal sem rendelkező nő hirtelen felindulásból úgy döntött, hogy megtanul vezetni. Ehhez azonban egy tanulóautónak nem éppen alkalmas, 286 lóerős BMW X5-öt választott, aminek meg is lett az eredménye: öt autót tört össze egy szombathelyi parkolóban – írja a 112press.hu.

A portál beszámolója szerint a fiatal nő szombat hajnalban az első két kört még hibátlanul, valószínűleg károkozás nélkül teljesítette az ovális parkolóban, utána viszont a gázra lépett. Az összetört autók közül a legnagyobb kár egy Ford Focusban keletkezett: akkora lehetett az ütközés ereje, hogy a rutintalan sofőr a behúzott kézifék ellenére átlökte a padkán és feltolta a töltésen.

A legújabb, negyedik generációs – azaz 2018 óta gyártásban lévő – BMW sofőrje a baleset idején nem tartózkodott Szombathelyen.

A 3,0 literes, sorhatos dízelmotorral szerelt, a 286 lóerős teljesítmény mellett 650 Nm-es nyomatékkal bíró, xDrive összkerékhajtással és nyolcfokozatú automata váltóval rendelkező SUV kulcsait a vezetői engedéllyel rendelkező barátnőjénél hagyta, és ő adta át azokat az összesen hatautós baleset okozójának.

A balul elsült próbálkozás ügye a bíróságon fog folytatódni, ahol vélhetően nemcsak a jogosítvány nélküli vezetőnek, hanem az anyósülésen „oktatóként” ülő barátnőjének is jelenése lesz.

