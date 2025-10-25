„A városi utak nem versenypályák!” – üzeni nyomatékosan a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság, ráadásul nem alaptalanul: az előző héten 2469-en léptek túl a megengedett sebességet, és ezek csak a regisztrált esetek.

Mint arról a Police.hu beszámolt, négy sofőr jócskán túllépte a lakott területen érvényes, 50 km/órás korlátozást – az alábbi galériából kiderül, hogy kinek mekkora mértékben:

4 fotó

A fenti gyorshajtások – melyek büntetési tételein utoljára tavaly augusztusban szigorítottak – mellett 54 intézkedést igénylő, összesen 17 sérülttel járó baleset adott még feladatot a rendőröknek. Emellett 15 járművezetőt kaptak ittas vezetésen, az egyikük ráadásul balesetet is okozott. Mindegyik ittas vezető esetében eljárást indítottak, a vezetői engedélyüket kivétel nélkül bevonták.

A napokban nem ezek voltak az egyedüli kirívó esetek – valakinek még a Taxi című filmet is sikerült megidéznie az utakon: