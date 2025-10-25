Láthatóan nem zavarta egy izraeli sofőrt, hogy a járműve finoman szólva sincs közlekedésre alkalmas állapotban. Úgy videózták le, hogy nem kis tempóval haladt az autópálya külső sávjában, pedig kitört a bal első kereke. A felvétel futótűzként terjedt el a Redditen:

Valószínűleg egy korábbi balesetben sérült meg az autó, de a körülményekről nincsenek pontos információk, ahogyan az sem derült ki, hogyan ért véget az útja.

Tény és való, láttunk már sokkal meredekebb esetet is: