Életét vesztette két magyar Ausztriában, miután szombat hajnalban egy osztrák sofőr részegen az autójukba csapódott a stájerországi A9-es autópályán – írja a Kronen Zeitung.

A 38 éves férfi könnyebb sérülésekkel megúszta a karambolt, azonban ittas vezetés miatt a jogosítványát a helyszínen elvették – számolt be a részletekről az RTL Híradó.

A magyar áldozatok életét annak ellenére nem tudták megmenteni, hogy az osztrák tűzoltók 10 percen belül a baleset helyszínére értek – az incidensben vétlen autó az utasokkal együtt égett ki. Még azonosítani sem sikerült őket, így elrendelték a holttestek boncolását.