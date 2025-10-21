Évekkel ezelőtt vettem észre, amikor még egy 2006-os Toyota Corollám volt, hogy az ablaktörlő lapátokon van egy-egy kék matrica. Kíváncsi voltam, azért utánanéztem a dolognak, hogy mit jelöl ez a két kis négyzet alakú levonó, mert az nem lehet, hogy véletlenül van ott, dísznek is hülyeség lenne.

A két matrica színe fokozatosan halványodott, az UV és egyéb időjárási viszontagságok hatására, és amikor teljesen elveszítette a színét, az figyelmeztette az autósokat, hogy ideje cserélni a lapátokat, mert elöregedtek a gumik.

És tényleg így volt, amikor már szinte fehér volt a matricák színe, a lapát elkezdett csíkozni és nyikorogni használat közben.

Manapság is számos ablaktörlőn megtalálhatók ezek a jelölések (persze ez lehet más színű is), ami segítség lehet az autósoknak. Főleg akkor, ha mondjuk használt autót veszünk és nem tudjuk, mikor volt cserélve.

Tudod, miért nyikorog az ablaktörlő?

Az ablaktörlőket elsősorban eső eltávolítására tervezték. Szóval, ha viszonylag száraz üvegen próbálod használni – például, amikor csak néhány csepp eső esik –, akkor az ablaktörlő gumi és az üveg közti súrlódás túl nagy lesz, és érkezik a jól ismert nyiszogó hang.

Arról nem is beszélve, hogy az ablaktörlő lapát gumiból készült része idővel elöregszik, berepedezik, vagy egyszerűen csak elveszíti a rugalmasságát. Ilyenkor már nem fekszik rá tökéletesen az üveg felületére, és nem is töröl rendesen – viszont annál jobban nyikorog. Megoldás (nem fogod elhinni!): cseréld le az ablaktörlő lapátokat!

A por, a pollen, a bogarak és egyéb szennyeződések mind-mind megtapadnak az ablaktörlőn és a szélvédőn. Ez nemcsak csúnya csíkokat hagy maga után, de kellemetlen hangokat is okozhat, mivel a gumi nem tud egyenletesen csúszni. Megoldás: tisztítsd rendszeresen a szélvédőt és az ablaktörlő lapátokat is. Egy puha rongy, langyos víz és egy kis mosószer csodákra képes.

