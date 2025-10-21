Egy figyelmetlen autós még 2024-ben nem vette észre a szabályosan közlekedő gyalogosokat egy balmazújvárosi zebrán. A három járókelő közül végül egy nőt gázolt el, és csak a szerencsének köszönhető, hogy ő is könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet.

Az ügyben nemrég született meg az ítélet. A balmazújvárosi rendőrkapitányság a 84 éves sofőrt 130 ezer forint pénzbírsággal sújtotta és hat hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Emiatt a férfinek utánképzésen kell részt vennie, csak annak teljesítése esetén kaphatja vissza a jogosítványát.