Volt már, hogy képkockánként pergett le előtted az előző esti buli, mikor másnap megállított a rendőr és elhangzott az alábbi mondat: “Közúti ellenőrzés, kérem fújja meg a szondát!” Azt hiszed, hogy kialudtad, de a mérőműszer nem a lelkiismeretedet nézi, hanem az alkoholszintet. Sokan beleesnek abba a hiába, hogy azt hiszik ha már aludtak egyet a buli után, azonnal be is pattanhatnak a volán mögé.

Sajnos ez nem így működik, és jobb esetben csak a jogsid ugrik egy rutinellenőrzés során.

A rendőrség friss bejegyzésében mindenkinek azt javasolja, hogy a hosszú hétvégék és a bulik után ha még érzed magadban az alkohol hatásást, ne ülj volán mögé! Hagyj időt a szervezetednek, hívj egy taxit/sofőrszolgálatot vagy csak simán sétálj egy nagyot, az amúgy is jót tesz!

Mivel mehetek biztosra?

Számtalan alkalmazás és weboldal létezik, amelyek azt ígérik, segítenek kiszámolni, hogy adott mennyiségű alkohol elfogyasztása után, mikor ülhetünk újra volán mögé. Ezeken inkább ne dőlj be, ugyanis nincs két egyforma szervezet. Valakinek gyorsabban, valakinek lassabban bontja a teste az alkoholt.

Ha tutira akarsz menni, inkább szerezz be egy szondát, de ne a legolcsóbbat, a néhány ezer forintos eszközöket inkább felejtsd el. 20-30 ezer forintál kezdődik az a szint, amelyben már meg is lehet bízni és nem mutat minden fújásnál más eredményt.

De a lebiztosabb módszer az, ha van időd várni egy napot, miután az utolsó piát legurítottad egy átmulatott éjszaka után – a rendőr ugyanis fel fogja tenni azt a kérdést szondáztatás alkalmával, hogy “fogyasztottál-e alkoholt az elmúlt 24 órában?” Nyilván a készülék eredményét veszik figyelembe, és ha szerencséd van már elég idő eltelt az utolsó feles óta, de miért akarnál hazudni nekik…