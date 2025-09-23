A siófoki járőrök szeptember 21-én délután figyeltek fel egy előttük cikázó autósra, akit azonnal félreállítottak. A sofőr elismerte, hogy ittas, amit az alkoholszonda gigászi értéke is alátámasztott.

A rendőrség azt írta a Telexnek, hogy a szonda 2,31 mg/l értéket mutatott. Ekkora légalkoholszint nagyjából 8-10 doboz 4,5 százalékos sörnek vagy 12-13 felesnek felel meg.

A 63 éves pécsi férfit további mintavételre előállították, vezetői engedélyét a helyszínen elvették. Ittas járművezetés miatt büntetőeljárást is indítottak ellene.

