Valószínűleg végleg búcsút inthet hivatásának az a kamionsofőr, aki augusztus végén az M0-s autópálya törökbálinti szakaszán leszorított egy személyautót. Az incidensről a személygépkocsi fedélzeti kamerája készített felvételt, amely alapján a rendőrség közúti veszélyeztetés gyanújával eljárást indított.

A Pest Vármegyei Főügyészség közleményében kiemelte: csak a személyautó sofőrjének gyors reakcióján múlt, hogy az eset nem végződött tragédiával.

A nyomozás adatai szerint a kamionos nem segítette az autó felhajtását a sztrádára, noha a jármű már a teherautók számára engedélyezett maximális sebességnél gyorsabban közlekedett. A sofőr a fényszóró villogtatásával próbálta gyorsabb haladásra kényszeríteni az autóst, majd miután nem járt sikerrel, hirtelen a kormányt a személyautó irányába rántotta, veszélyesen közel kerülve hozzá. A kocsi vezetője a leállósávba húzódva tudta elkerülni az ütközést.

A nyomozás során egy közlekedéspszichológus is kivizsgálta a kamionost, aki megállapította: a férfi pszichológiai szempontból alkalmatlan a járművezetésre.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat, és felfüggesztett börtönbüntetés, valamint végleges vezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. Amennyiben a bíróság is megerősíti az alkalmatlanságot, a sofőr minimum tíz évig biztosan nem ülhet volán mögé – de az is könnyen elképzelhető, hogy soha többé.

Mikor rendelik el a járművezetéstől eltiltás?

Ha az elkövető engedélyköteles jármű vezetésének szabályai megszegésével követ el bűncselekményt,

vagy valamilyen bűncselekmény elkövetéséhez járművet használ; például, ha fegyverként használja a járművét.

Főszabályként (ritka kivételes méltánylást érdemlő esetek kivételével) kötelező még az eltiltás az ittas és bódult vezetők esetében is.

esetében is. Olyan esetekben is dönthet úgy a bíróság, hogy egy sofőr alkalmatlan a vezetésre, ha életkoruk, betegségük, súlyos jellembeli fogyatékosságuk (példúl agresszív közlekedési magatartás), vezetési képességük részleges vagy teljes hiánya miatt okkal feltételezhető, hogy részvételük a forgalomban veszélyt jelentene másokra és önmagukra is.

Meddig tart az eltiltás?

Az eltiltást egy hónaptól 10 évig terjedően vagy végleges hatállyal rendelheti el a bí-róság. A végleges eltiltás hatálya alól tíz év elteltével és a járművezetésre alkalmasság igazolása után mentesítheti a terheltet a bíróság.