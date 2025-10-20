Ránk rúgták az ajtót a mínuszok, cudar deres idővel köszöntötte autósok ezreit a hétfő reggel. A hirtelen jött hideg mindig kellemetlen, nem szoktunk hozzá, még nem álltunk át téli üzemmódra. Ilyenkor jön jól a modern autók egyik legegyszerűbb, de mégis hasznos extrája az ülésfűtés.

Ma már rengeteg autóban melengeti az utasok hátsóját, és ha igazán fázósak vagyunk (vagy valamelyik családtagunk az) akkor jó ha tudjuk: az első ülések fűtése mellett több megoldás is van már, amivel komfortosabb lehet az indulás a jeges napokon.

Ülésfűtés: régi ötlet

A Pistonheads cikke szerint a XX. század első felében már több szabadalmat bejegyeztek gépjárművek külön ülésekre tervezett, elektromos fűtésére, ám a sorozatgyártás egészen 1966-ig váratott magára. Ekkor jelent meg a Cadillac Flatwood, aminél opcióként volt rendelhető az újdonság. A rendszer automatikusan bekapcsolt, amint ráadták a gyújtást és a külső hőmérséklet 10 Celsius-fok alá süllyedt. A berendezés kikapcsolt, amint a fűtőventilátor működésbe lépett, vagy ha a vezető kézzel leállította.

A Saab 1972-ben újra reflektorfénybe állította az ülésfűtést, amikor a 95-ös, 96-os és 99-es modelljeiben alapfelszereltségként vezette be ezt az extrát. Az ülésfűtés automatikus volt, ahogy rákapcsolták az autóra a gyújtást, és ha a kabinhőmérséklet 14 fok alatt volt, magától bekapcsolt, és addig dolgozott, míg a párna el nem érte a 27,7 fokot. Ekkor a termosztát kikapcsolta a további fűtést.

Ma már rengeteg autóban elérhető, általában 2-3 fokozatban állítható intenzitással, de rengeteg utólag beszerelhető verzió is van belőle, a netes kínai, 12 voltos ajzatról hajtott, egyszerűen felpattintható daraboktól kezdve a komolyabb, ülésbe épített, szinte gyári szintet hozó megoldásokig.

Ha épp új autót keresünk alaposan át kell nézni a prospektusokat, mert sok esetben az ülésfűtés egy nagyobb, téli csomag része, vagy felszereltségi szinthez kötött a megrendelése: a Dacia Dusterben Cold csomagot kell nézni, ami az első ülés- és kormányfűtést tartalmazza, és 150 ezer forintot kérnek érte, míg a Suzuki Vitaránál ez felszereltségi szinttel együtt érkezik, nincs lehetőség önmagában megrendelni.

Harcostársai: kormányfűtés, és könyökmelengető

Ma már sok autóhoz nem külön adott tételként rendelhető az ülésfűtés, hanem valamilyen egységes téli csomag részeként, amiben több kiegészítő is szerepel. Ilyen a kormányfűtés, ami szintén melengető, amikor hólapátolás után huppanunk autónkba. Ezt általában külön gombbal lehet aktiválni, vagy a műszerfalon, vagy a legújabb autóknál a képernyő valamelyik menüpontján.

Egyed modellek már a második sorban ülőknek is kínálnak ülésfűtést, erre tényleg csak akkor lehet szükségünk, ha kollégákkal, nagyobb gyerekekkel együtt utazunk rendszeresen, mert a kötelező gyerekülések használatával ez a funkció teljesen értelmét veszti.

Igazán ritka, de a prémium és luxus kategóriás autókban ezt a kört még külön, fűtött könyöklővel is kiegészítik. Például a jelenleg futó BMW X5-ösben is az ülésfűtés nem csak az ülőlapot és a hátlapot jelenti. A németek fűtőszálakat építettek be az ajtóba és a középső könyöklőbe is, teljessé téve a komfortos hőmérsékletet biztosító felületeket.

Okozhat problémát is

Ha túlbuzgó az ülésfűtés, az problémát is okozhat. 2024-ben tulajdonosok a Mazdát perelték a forró ülések miatt, a gyártó ellen benyújtott kereset szerint a 2018-as Mazda6 modellek fűthető ülései veszélyesen felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak az utasoknak.

Az ilyen jellegű per nem példa nélküli az Egyesült Államokban. 2018-ban egy Chevrolet Silverado tulajdonosa szerzett komoly sérüléseket egy hosszabb út során. A deréktól lefelé lebénult, és ezért a hőhatást sem érző sofőr véletlenül kapcsolta be a funkciót, és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, a gyártót 2020-ban perelte be az ügy miatt. Ebben az esetben érthető, hogy miért nem észlelte a fájdalmat okozó forróságot az autós.