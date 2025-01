Kevés olyan autóba rendelhető extra létezik, ami annyi örömöt tud okozni, mint az ülés-, illetve kormányfűtés. Legalábbis így télen, hóban, fagyban, hidegben. De mit lehet tenni, ha valaki rendeléskor elfelejtette beikszelni ezt az extrát, vagy csak vásárlás után jutott eszébe, hogy nem bírja a hideget? Esetleg használt autóban gondolkodik, minden más rendben van, csupán ez hiányzik a boldogságához? Felejtse el örökre a fenékfűtést, vagy érdemes megpróbálkozni az utólagos ülésfűtés beszerelésével?

Csak pár ezer forint a világ egyik leghasznosabb autós extrája 1 /33 Nem biztos, hogy minden márkánál van külön megvásárolható ülésfűtés Nem biztos, hogy minden márkánál van külön megvásárolható ülésfűtés Fotó megosztása: 2 /33 Komoly választék van fűthető ülésekből Komoly választék van fűthető ülésekből Fotó megosztása: 3 /33 4-8 ezer forint között árulják a kormánymelegítőket 4-8 ezer forint között árulják a kormánymelegítőket Fotó megosztása: 5 /33 Felszereltségfüggő is lehet az ülés- és kormányfűtés Felszereltségfüggő is lehet az ülés- és kormányfűtés Fotó megosztása: 6 /33 A legegyszerűbbtől az összetettebbekig tart a kínálat A legegyszerűbbtől az összetettebbekig tart a kínálat Fotó megosztása: 7 /33 Nem vészes az áruk Nem vészes az áruk Fotó megosztása: 9 /33 Ez fogy a legjobban, és beszerelni is gyerekjáték Ez fogy a legjobban, és beszerelni is gyerekjáték Fotó megosztása: 10 /33 Így néz ki a gyári kárpit alá szerelendő ülésfűtés Így néz ki a gyári kárpit alá szerelendő ülésfűtés Fotó megosztása: 11 /33 Szén és teflonszálas is lehet a fűtőlap Szén és teflonszálas is lehet a fűtőlap Fotó megosztása: 13 /33 Érdemes szakemberre bízni a beszerelést Érdemes szakemberre bízni a beszerelést Fotó megosztása: 14 /33 Ennyi az egész Ennyi az egész Fotó megosztása: 15 /33 Ha boltban vásárolod meg, megnézheted, kipróbálhatod Ha boltban vásárolod meg, megnézheted, kipróbálhatod Fotó megosztása: 17 /33 Ez egy összetettebb darab Ez egy összetettebb darab Fotó megosztása: 18 /33 Ez egy összetettebb darab Ez egy összetettebb darab Fotó megosztása: 19 /33 Tájékoztató Tájékoztató Fotó megosztása: 21 /33 Komoly távirányító, sok funkcióval Komoly távirányító, sok funkcióval Fotó megosztása: 22 /33 Masszázsülés, zizgő dobozkákkal Masszázsülés, zizgő dobozkákkal Fotó megosztása: 23 /33 Távirányító Távirányító Fotó megosztása: 25 /33 EZ pedig a zsebe EZ pedig a zsebe Fotó megosztása: 26 /33 VAn, aminek kapcsolója sincs, bedugod és kész VAn, aminek kapcsolója sincs, bedugod és kész Fotó megosztása: 27 /33 Akár 39 fokos is lehet a kormány Akár 39 fokos is lehet a kormány Fotó megosztása: 29 /33 Csak a hőkamera látja ilyen izgalmasnak a fűtőszálat Csak a hőkamera látja ilyen izgalmasnak a fűtőszálat Fotó megosztása: 30 /33 Jobb a meleg kormány, mint a fagyos Jobb a meleg kormány, mint a fagyos Fotó megosztása: 31 /33 Fotó megosztása: 33 /33 Ez pedig egy finomabban átszőtt ülőfelület Ez pedig egy finomabban átszőtt ülőfelület Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Miért jó az ülésfűtés?

Mindenki ismeri az érzést, amikor télen beül az autóba, és elindulás után még kilométerekkel is csak sarkvidéki eredetű légáramlat jön a szellőzőnyílásokból. Ilyenkor óriásit képes lendíteni a hőkomforton, ha legalább az ülés gyorsan felmelegedik alattad. Pláne, ha gránitkeménységűre fagyott bőrkárpit van az üleped alatt.

Emellett korosabb elektromos autókban, amelyekben még nem hatékony hőszivattyú csinálja a meleget, még a hatótávon is rengeteget lehet spórolni az alacsonyabbra állított kabinhőmérséklet mellett bekapcsolt ülésfűtéssel. Így nem fagysz meg, az elektromos fogyasztás pedig ülésenként 45-50 watt körül megáll, ami töredéke a villanyautó több kW-os fűtőrendszerének.

Bár leggyakrabban csak az első ülések rendelkeznek ezzel az funkcióval, de egyre több olyan modellel találkozni, ahol a második üléssorban helyet foglalókra is gondolt a gyártó.

Az első Állítólag egy GM-nél dolgozó mérnök szabadalmaztatta először a fűthető ülés ötletét, még valamikor az 1950-es évek elején, de az első sorozatgyártású autó, amelybe már lehetett ilyen extrát rendelni, – akkor 78.95 dollárt kértek ezért a luxusért – az 1966-os Cadillac DeVille volt. Ami valahogy így nézett ki: Alapfelszereltségként először az 1972-es Saab 99, 96 és 95 modelleken jelent meg az ülésfűtés, csak a vezető oldalán. Az ülésfűtés automatikus volt, ahogy rákapcsolták az autóra gyújtást, és ha a kabinhőmérséklet 14 fok alatt volt, magától bekapcsolt, és addig dolgozott, míg a párna el nem éret a 27,7 fokot. Ekkor a termosztát kikapcsolta a további fűtést.

Mikor nem jó az ülésfűtés?

Ha már bemelegedett az autó, és férfi vagy, aki épp családalapítási projekten dolgozik, akkor ne hagyd órákig bekapcsolva magad alatt az ülésfűtést, mert lehet, hogy hosszú távon ez nem tesz jót a küldetésed sikerének. De, ugorjunk is tovább!

Mennyibe kerül?

Mint minden másnál, itt is nagy a szórás, ha árról beszélünk. A legegyszerűbb, ülésre gumizható változat 5 ezer forint körüli áron már kapható és ez fogy mind közül a legjobban. Legalábbis itthon, igazi boltban. Mi a mindenféle autós kiegészítők évtizedek óta létező és ismert fellegvárában, a Homasita-ban kértünk segítséget, hogy milyen kategóriák léteznek, mit tudnak, hogy működnek, és főleg mennyibe kerülnek.

Persze lehet rendelni kínai webshopból is, de nem lesz olcsóbb szinte semmivel sem, és még várhatsz is rá. Emellett egy igazi boltban megmutatják, hogy néz ki az ülésen, hogy működik, milyen a felülete, és milyen gyorsan és milyen hőmérsékletűre fűt fel és egyáltalán, kényelmes-e rajta ücsörögni, stb. Amit egy webes képről nehéz megállapítani. A belépő szintnél – ami egy sima 12 voltos szivargyújtócsatlakozóval aktiválható, még kapcsolója sincs – eggyel bonyolultabb kivitel sem kerül sokkal többe, pár ezer forint csak a differencia.

Extrák az extrában

Vannak kisebb és nagyobb felületen fűtő példányok, sőt, beépített masszázsfunkciós, fűthető üléshuzatok is kaphatók, durván 7-8 ezer forintos áron. Nem kell beépített, aprótermetű thai tündérekre gondolni, csupán kis műanyagdobozba rejtett villanymotorok kezdenek vad rezgésbe, ha valaki ezt igényli. Viszont ehhez már tisztességes méretű, vezetékes távirányító is jár, aminek saját zsebe is van az üléshuzaton, hogy ne kallódjon el.

Emellett olyan fűtőpárnák is vannak a polcon, amiket az autó eredeti kárpitja alá lehet beszerelni és karbon, illetve teflon fűtőszállal vannak ellátva. Ezek sima fehér lapok, némi vezetékkel, kapcsolóval, de ezek beépítéséhez általában már szakember segítsége kell. Persze némi műszaki érzékkel és alapvető villamossági ismeretekkel otthon is elvégezhető a beszerelés.

Aki viszont egy kereszthornyos csavarhúzó látványától is rosszul lesz, az választhatja a profi cégeket is, akik ülésfűtés beépítéssel foglalkoznak. Persze ebben az esetben mélyebbre kell nyúlni a pénztárcába, cserébe csak a kész munkának kell örülni, elmarad a barkácsolás. Itt például 49 ezer forint egy szimpla és 79 ezer forint két ülés melegíthetővé varázslása. Máshol is hasonló árakkal lehet találkozni, és a beszerelés időigénye is hasonló, úgy 2-3 órát kell rászánni a műtétre.

Gyári megoldások

Nyilván az összes közül a legjobb a gyárilag beépített ülésfűtés, a belső dizájnjához passzoló kapcsolókkal és többé kevésbé értelmes vezérléssel. A baj csak annyi, hogy általában ezek a legdrágábbak, és közel nem biztos, hogy az extralistán találunk pucér ülésfűtést, mindenféle hozzácsatolt extrák nélkül. Leginkább a Téli csomag – vagy hasonló – fantázianevű pakkba szeretik ezt betenni a gyártók, ezért van, hogy gyakran nem is derül ki pontosan, egyedül az ülésfűtés mennyibe kerülne, mert egyszerűen nincs ilyen opció.

Az új Dacia Dusterben ez például Cold csomag néven fut, ami első ülés- és kormányfűtést tartalmazza, és 150 ezer forintot kérnek érte, míg a Suzuiki Vitaránál ez felszereltségi szinttel együtt érkezik, nem lehet csak önmagában megrendelni. A Renault Clio-hoz a „Komfort esprit Alpine” csomagot kell kiválasztani, ahol az ülés- és kormányfűtés 130 ezer forintos tétel.

Hogy vigyázhatsz az ülésfűtésre?

Talán meglepő, de az ülésfűtésnek is vannak gyenge pontjai, amire jó odafigyelni. Maga a meleget adó panel egy vékony, kényes valami, amiben ha megszakad a fűtőszál – vezeték – akkor vége a melegnek. Egy kategóriával feljebb már apró szánszálak futnak a fűtőpárnában, amiből sok van, így nem is nagyon lehet végzetes módon megszakítani az áramkört.

Ennek ellenére hasznos betartani, hogy ne nagyon térdeljünk az ülésre. Ez leginkább a kisgyerekes családoknál jelent valós veszélyt, mert ki a fene térdelgetne az ülőlapon, hacsak nem a hátul ülő kisded igényel figyelmet. Az ülőlapba nyomott térd nem csak a fűtőszálat, hanem az ülés foglaltságát jelző szenzort is kinyírhatja, ami szintén bosszantó és drága dolog a cseréje, javítása.

Van értelme utólag beszerelni?

Naná! Az én 1961-es Land Roveremben is van ülésfűtés, igaz, nem gyári extraként került bele. Pedig eredeti, gyári szélvédőfűtést lehetett bele rendelni anno, – illetve ördög tudja, hogy eredeti-e, de én láttam ilyet – de ez már kérdés, most nem erről lesz szó.

Eredetileg csak új üléseket rendeltem volna a gyárival megegyező, vagy igény szerint annál komfortosabb ülések és egyéb berendezési tárgyak készítésével foglalkozó brit cégtől, amikor az árlistájukban kiszúrtam, hogy utólag beépíthető ülésfűtés paneleket is árulnak. Rövid levelezés után kiderült, hogy szívesen kombinálják is a két rendelést, hogy ne nekem kelljen itthon ezzel bíbelődnöm.

A rendeléstől számított egy héten belül megjött az üléskészlet, a beépített fűtőlappal, és a hozzá való kábellel, kapcsolóval, biztosítékkal. Innen gyerekjáték volt a beépítés, és máig irgalmatlanul komfortos – a háttámla is fűtött – a minimális hőkomforttal és rettenetes szigeteléssel bíró autóban.

Kormányfűtés

Közel nem olyan régóta felkapott extra ez, mint az ülésfűtés, – pedig már 1918-ban is létezett autóba szerelhető, elektromos kormányfűtés – de hogy mennyire jó dolog, azt csak egy fagyos reggelen tudja megtapasztalni a halandó, miután egy hitelkártyával – jégkaparó csak a népesség legelőrelátóbb 3 százalékánál van mindig kéznél – tesséklássék módon levakarta a szélvédőre tapadt jégréteget. Aztán amikor érzéketlen, lila ujjakkal az autóba ülve megérzed a 40 fokos kormányt, na, az valami csodás dolog.

Persze ebből is többféle létezik, az egyszerűbbeket házilag is be lehet szerelni utólag, és ezt még te is meg tudod csinálni. Persze nem az eredeti kormányborítás alá fűtőlapot tuszkolós változatot, hanem azt, amit úgy kell felszerelni, mint egy kormányvédőt. A tápellátást legegyszerűbben egy szivargyújtóról lehet megoldani. Jogos a kérdés, hogy mi lesz az elektromos vezetékkel, ha forgatod a kormányt?

Semmi, egy átlagos autóban nagyjából 2,5 fordulatot tesz a kormány a végállások között, így nem fog feltekeredni a kormány tengelyére a vezeték és elszakadni.

Modern autókban az egyszerű, csak be-, és kikapcsolható kormányfűtéstől a háromfokozatú, illetve automatikusan, hőmérséklettől függően kapcsolókig nagy a választék, ugyanúgy, ahogy teljesítmény és hőmérséklet terén is. Van autó, amiben nagyon megfontoltan langyosodik, és találkoztunk már olyannal is, amiben szinte forróra lehet fűteni a kormányt.

Aki utólag felszerelhetőben gondolkodik, az mindenképpen jó méretet válasszon, nehogy egy kanyarban csak a túlméretes kormányvédő forduljon el, a teljes kormány helyett.