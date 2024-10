Túlfűtött ülések miatt perelték be a Mazdát, a tulajdonosok szerint már veszélyesen forró lett a funkció, és a kár akkora, hogy érdemes volt ezért a bírósághoz fordulni.

Hol máshol került erre sor, mint az Egyesült Államokban, a kártérítési perek fellegvárában. A Mazda ellen benyújtott kereset szerint a 2018-as Mazda6 modellek fűthető ülései veszélyesen felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak az utasoknak.

A Kaliforiában benyújtott kereset felperese, Kristine D. szerint „súlyos égési sérüléseket és hegesedéseket szenvedett el a Mazda járművében lévő hibás ülésfűtő használata miatt”. Más felperesek szintén azt állítják, hogy a hibásan működő fűthető ülések okoztak égési sérüléseket.

Állításuk szerint a Mazda már évek óta tudott a problémáról, de nem tájékoztatta a fogyasztókat a lehetséges veszélyről. Továbbá azzal is vádolják a Mazdát, hogy „Kalifornia állampolgárainak ezreit, beleértve a felpereseket is, biztonsági kockázatoknak tette ki, miközben szándékosan értékesített hibás járműveket a fogyasztóknak, amelyeknek értéke is csökkent emiatt”.

A forró üléstől szenvedő autós elmondta, hogy nem vásárolta volna meg a Mazda6-ot, vagy kevesebbet fizetett volna érte, ha tudott volna a hibás ülésekről.

A kereset mögött állók kártérítést is igényelnek.

Kérik a kompenzációs kártérítést, beleértve az elmaradt kereset, az orvosi költségek és egyéb gazdasági károk kompenzálását. Hogy mi lesz az ügy vége, azt majd a helyi bíróság dönti el, mindenesetre az ilyen jellegű per nem példa nélküli az Egyesült Államokban.

2018-ban egy Chevrolet Silverado tulajdonosa szerzett komoly sérüléseket egy hosszabb út során. A deréktól lefelé lebénult, és ezért a hőhatást sem érző sofőr véletlenül kapcsolta be a funkciót, és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, a gyártót 2020-ban perelte be az ügy miatt. Ebben az esetben érthető, hogy miért nem észlelte a fájdalmat okozó forróságot az autós, de a Mazda esetén nem írnak ilyen körülményről.