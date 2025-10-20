A Volkswagen Passatról készített képet egy salgótarjáni Facebook-csoportban osztották meg, ahol sokan csodálkoznak a manőver kivitelezésén.

A kép alapján az autó szinte a fal tövében áll, ami felveti a kérdést: hogyan került egyáltalán oda? A csoport tagjai vicces kommentekkel reagáltak, valaki azt írta: „Még jó hogy az emeletre nem tud felmenni.” Mások humorosan megjegyezték, hogy így nagy valószínűséggel még nagyobb biztonságban érezheti a kocsit – írta a Nool.hu.