A Volkswagen Passatról készített képet egy salgótarjáni Facebook-csoportban osztották meg, ahol sokan csodálkoznak a manőver kivitelezésén.
A kép alapján az autó szinte a fal tövében áll, ami felveti a kérdést: hogyan került egyáltalán oda? A csoport tagjai vicces kommentekkel reagáltak, valaki azt írta: „Még jó hogy az emeletre nem tud felmenni.” Mások humorosan megjegyezték, hogy így nagy valószínűséggel még nagyobb biztonságban érezheti a kocsit – írta a Nool.hu.
Szerinted hogy került oda a kocsi?
Helikopterrel tették oda
9% (1)
Az ufók voltak
46% (5)
Fogalmam sincs, de engem is megtaníthatna erre!
45% (5)