Lisszabon utcáin 2007-ben különös gyalogátkelő tűnt fel a Restauradores tér közelében, amely távolról semmiben nem különbözött a megszokott zebráktól. Közelebbről azonban látható vált, hogy a fehér csíkok nevekből vannak kirakva.

Azoknak az embereknek a neveiből, akik gyalogosként vesztették életüket közúti balesetben. Ez volt a Zebra Crossing Memorial, egy közterületi kampány, amely a „Biztonságosabb városi utak” rendezvénysorozat részeként készült. Az ötletet a portugál DraftFCB reklámügynökség dolgozta ki, válaszul arra a riasztó statisztikára, hogy Portugáliában a közlekedési balesetek áldozatainak csaknem negyede gyalogos volt akkoriban.

Bár az installáció csak ideiglenes volt, mit sem von le értkéből.

Így készült a nevekből kirakott gyalogátkelő:

Célja az elgondolkodtatás, a megemlékezés, a figyelemfelhívás, a jogkövető közlekedési magatartás fontosságának hangsúlyozása, valamint a további balesetek, gyalogos gázolások megelőzése.

És mondanunk sem kell, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyalogosoknak is legalább annyira észnél kell lenni egy zebránál, hiszen csak akkor van elsőbbségük, ha azt meg is kapják.