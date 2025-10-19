Alighanem a második születésnapját ünnepelheti egy amerikai autós, miután október 9-én a Ford F-150-esével 90 métert zuhant egy sziklákkal teli szurdokban – írja a Road & Track.

Amilyen népszerű és látványos, legalább akkora veszélyt jelent a coloradói Ouray hegyei között autózni, már csak azért is, mert maga az út keskeny és sok éles kanyarral tűzdelt, emellett a szélsőséges időjárás és a korlátok hiánya is nehezítő tényezőnek számít.

At 12:20pm on Thursday, October 9th, several agencies responded to a report of a vehicle that went off the side of U.S.... Közzétette: Ouray Mountain Rescue Team, Inc. – 2025. október 12., vasárnap

Elnézve, hogy mi maradt a Ford pick-upjának – első ránézésre – tizenkettedik generációs, szinte a felismerhetetlenségig tört darabjából, előzetesen sok jót nem jósolhattak a baleset végkimenetelét illetően, ennek ellenére könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet a férfi, akin a hegyi mentőcsapat összehangolt mentőakció keretében segített.

