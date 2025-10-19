Már a lengyel hatóságok találgatnak annak kapcsán, hogyan került egy 40 méter magas hídpillér tetejére egy elektromos roller Lengyelország déli részén, Krakkó külvárosában – írja a TVP World.

A kétkerekű járművet egy, a Visztula folyó felett átívelő és a nyilvánosság, így a gyalogos és a kerékpáros forgalom elől egyaránt elzárt hídon találták meg. Annak kapcsán, mennyire nehéz megközelíteni a híd tetejét, árulkodó, hogy csütörtök este mintegy három órán át tartott a tűzoltóság mentőakciója.

Amellett, hogy továbbra is rengeteg a kérdőjel, Karolina Gałecka, a lengyel belügyminisztérium szóvivője – a közösségi médiában kommentelők többségével szemben – már nem találta annyira viccesnek az esetet. „A rollert olyan helyre tették, ahol nemcsak, hogy nem lett volna szabad lennie, de egyenesen életveszélyes” – írta felháborodva az X-en. „A biztonság nem vicc. Az ilyen bohóckodásoknak tragédia lehet a vége.”

Mint arról a Gazeta Krakowska beszámolt, a tűzoltóság szerint kizárt, hogy egy ember mászott volna fel a híd pillérjére a körülbelül 15-20 kilogrammos elektromos rollerrel a vállán. Már csak azért sem tartják valószínűnek, mert oda heveder és más biztonsági felszerelés nélkül gyakorlatilag lehetetlen felmászni. Meggyőződésük szerint a bizarr látvány egy szervezett akció eredménye.

Megszólalt az ügyben a városi használatra bérelhető elektromos roller tulajdonosa, a Bolt is. „Megdöbbentett minket ez a botrányos helyzet, ami ellentmond mindennek, amit eddig feltételezhettünk az elektromos rollerek városi használatával kapcsolatban. Eltökéltek vagyunk abban, hogy komolyan fellépjünk a felelősök ellen, és hogy felelősségre vonjuk őket” – írta közleményben a cég, mely az ügy megoldása érdekében szorosan együttműködik a hatóságokkal.

