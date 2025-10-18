Két személyautó ütközött egymással a péntek esti órákban Budapest X. kerületében, a Kerepesi út és a Hungária körút kereszteződésében – írja a Katasztrófavédelem.

A karambol következtében az egyik autóba egy ember beszorult, őt a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a Kerepesi utat.

Az már az MTI által kiadott fénykép révén derült ki, hogy a balesetben érintett egyik autó egy rendőrautó volt. A baleset részleteit egyelőre homály fedi, ugyanis egyelőre a hatóságok sem adtak tájékoztatást.

