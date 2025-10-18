A közelmúltban világ körüli útra indult a BMW Art Car gyűjteménye: egy műfajteremtő kezdeményezés, ami egy merész ötletből már az autóipar és a képzőművészet közötti együttműködés egyik meghatározó, iránymutató projektjévé vált.

Részben ennek apropóján, részben a Mini és a Godot Kortárs Művészeti Intézet közötti, immár hatodik éve töretlen kulturális együttműködés megünneplésére a független képzőművészeti központ alkotója, KristofLab egy speciális grafikát készített egy MINI Cooper E John Cooper Works felületeire.

7 fotó

KristofLab absztrakt alkotásai rendszerint szimbolikus városképek. Ezek a glitch, azaz a (digitális kép)hiba eszközével indulnak el a megvalósulás útján; a tudatosan roncsolt képeket aztán hagyományos festészeti eszközökkel redukálja tovább az alkotó, aki ezzel egy ősi és természetes folyamatot emel át a digitális korba: „egy memóriakártya meghibásodásából keletkező kép is kémiai és fizikai reakciók eredménye, mint egy festmény évtizedekig tartó eróziója, de végeredményben mindkettő egy absztrahált változatot hoz létre.” – írja KristofLab.

A Mini számára készített alkotást egy Canon Colorado UV-gél technológiás printerrel nyomtatták fóliára, amelyet azután felvittek a tisztán elektromos sportmodell meghatározott felületeire. A folyamat két szempontból is izgalmas volt: egyrészt, mert tudomásunk szerint Magyarországon most először született ilyen art car, másrészt, mert a megvalósítás közvetlenül a premier helyszínén: a PDD Expo reklámdekorációs, nyomda- és csomagolóipari szakkiállításon történt.

Pont egy évvel ezelőtt hasonló kezdeményezéssel ünnepelte az új 5008 hazai bevezetését a Peugeot: