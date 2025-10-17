A hirtelen változó időjárás bármikor meglephet bennünket, és a szabályok országonként változnak.

Ausztriában például nincs általános, naptárhoz kötött téligumi-kötelezettség, a szabályozás – akárcsak Németországban – helyzettől függő. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy amint télies útviszonyok uralkodnak (tehát latyakos, havas vagy jeges az út), kötelező a téligumi vagy a hólánc használata. Ez a szabályozás minden évben november 1-től a következő év április 15-ig van érvényben.

Aki pedig nem tartja be az előírásokat és rajtakapják, annak igencsak mélyen a zsebébe kell nyúlnia: alapvetően 100 euró a büntetés összege, de balesetokozás esetén akár az 5000 eurót is elérheti a bírság.

Szlovéniában november 15. és március 15. között, valamint ezen időszakon kívül is, ha téliesre fordulnak az útviszonyok. A téli abroncsoknál a minimum profilmélység 3 milliméter. Aki nem tartja be a szabályokat, 40 eurós bírsággal számolhat. Ha viszont a szabálytalansággal forgalmi akadályt is okoz, a büntetés már jóval zsírosabb: 500 euró.

De mi a helyzet a négyévszakos gumikkal? Kiutazhatok én ezzel külföldre?

Gondoljunk csak bele: az út szélén álló rendőr miből állapítja meg, hogy nyári vagy téli gumin gurulunk? A futófelület mintázata biztosan nem ad egyértelmű választ. Hiába vannak a téli gumiknak jellegzetes, sűrűn lamellázott blokkjai, ez alapján senki tud perdöntő következtetést levonni.

Régebben, 2018 előtt elég volt az M+S (Mud and Snow – sár és hó) jelölés, hogy egy gumit télinek tekintsünk. A helyzet az, hogy ez a jelölés felbukkan terepjáró abroncsokon is, amik nem téli gumik, sőt, még az USA-ban forgalmazott nyáriakon is.

Éppen ezért ma már 2018 óta egyetlen hivatalos, megkérdőjelezhetetlen jelölés létezik: a 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) piktogram, azaz a hópehely a három hegycsúcs előtt. Ha ez a szimbólum rajta van az abroncson, akkor az – jogilag – téli guminak minősül. Mivel ez már hét éve volt, így lassan a legtöbb autón csak ennek megfelelő téli gumik kerülhetnek fel.

Négyévszakos: jogilag téli

A nálunk forgalmazott négyévszakos abroncsok elsöprő többsége – beleértve az összes neves gyártó termékét – rendelkezik ezzel a hópehely (3PMSF) szimbólummal. Ez pedig azt jelenti, hogy hivatalosan ezek téli gumik, amelyek teljesítik a téli abroncsokra vonatkozó minimális európai követelményeket.

Ha tehát a négyévszakos gumidon ott virít ez az „alpesi szimbólum”, akkor télen nyugodtan útnak indulhatsz vele bármelyik országba, ahol kötelező a téli gumi használata – és senki sem büntethet meg.

Egy kis érdekesség a végére: Valójában ez az oka annak, hogy a téli gumik nyári használatát sem lehet jogilag megtiltani, bár ez egyáltalán nem ajánlott. Mivel a négyévszakos gumik ugyanazt a 3PMSF szimbólumot viselik, mint a téliek, és azokat nyári használatra is tervezték, nincs olyan külön jelölés, ami megkülönböztetné a kizárólag télre szánt abroncsot egy négyévszakostól.