Az, ha valaki a rendőrség kötelékében dolgozik, nem minden esetben jelent egyet azzal, hogy az illető feddhetetlen is. Az egyesült államokbeli Memphisben így keveredett illegális utcai versenyzés gyanújába két rendőr, akiket letartóztattak, továbbá a nyomozás végéig fel is függesztettek a szolgálat alól – írja a Road & Track.

A tennessee-i autópálya-rendőrség egyik munkatársa figyelt fel a száguldozó egyenruhásokra, akik későn kapcsoltak, így már hiába fékeztek az ezüst Corvette-jeikkel. Miután megállították őket, a szolgálaton kívüli rendőrök tagadták, hogy versenyeztek volna, azonban a harmadik járőr nem hitt nekik.

Súlyosbítja a helyzetüket, hogy a helyi sajtó az egyik rendőr otthona előtt lefényképezte az ezüst színű, nyolcadik generációs kabrió Corvette-et, ami a bírósági iratok szerint is a tulajdonában van. A C8-as Corvette-et 2020 óta gyártja a Chevrolet: az 5,5 literes, illetve 6,2 literes V8-as motorral szerelt sportkupék közül még a „gyengébb”, belépő szintű modellek is 500 lóerőt adnak le, míg a legerősebb változat, a ZR1 elképesztő, 1079 lóerős teljesítménnyel büszkélkedhet.

Ilyen a C8-as Corvette – a képre kattintva galéria nyílik:

10 fotó

Tennessee államában a közelmúltban kezdtek el nagyobb figyelmet fordítani az illegális utcai versenyekre, melyek 2024. július 1-jétől bűncselekménynek minősülnek. Ha elítélik a két rendőrt, amellett, hogy az autóikat lefoglalhatják, rájuk hat évig terjedő szabadságvesztést és akár 3000 dolláros, átszámítva 1 millió forintos pénzbírságot szabhatnak ki.

