Szerte a világban terjednek az olyan elektromos rásegítéses közlekedési eszközök, mint a rollerek vagy az e-bike-ok. Utóbbi kapcsán született is az amerikai Connecticut államban egy új szabályozás azt követően, hogy a villanymotoros bringák teljesítménye kezdett elszabadulni, ezzel együtt pedig a balesetek száma és súlyossága is nőni.

Október elsejétől kötelezővé is tették, hogy minden e-bike-használó sisakot viseljen, amivel eddig nincs is alapvetően probléma. A felháborodásnak azonban teret engedhet, hogy

a hagyományos motorkerékpárt vezetőknek nem kötelező sisakot viselniük,

amennyiben elmúltak 21 évesek.

Nem tűnik túl logikusnak, hogy egy jóval gyengébb teljesítményű villanybringa használatához mindenképp sisak kell, miközben egy bazi nagy és erős Harley-Davidson, vagy akár egy sportmotor gázkarját szabadon lobogó hajjal lehet húzni.

Hajtépős KRESZ-szabályokért persze nem kell Amerikáig menni, itthon is van olyan, amit simán újra lehetne gondolni: