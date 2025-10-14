Az ember azt hinné, hogy egy 70. házassági évforduló készülő egy csendes bulival tortával ünnepel. Végül is, ez a sztereotípia, nem igaz? De időről időre jön valaki, aki emlékeztet minket arra, hogy a kor tényleg csak egy szám, és az autórajongás sosem megy nyugdíjba.

Ezt bizonyítja nekünk Evans úr, egy 92 esztendős lélekben “fiatalember” az Egyesült Királyságbeli Bournemouth-ból, aki épp most vett át egy vadonatúj Porsche 911 GT3-at. Nem az unokájának. Nem gyűjteménybe. Magának. Házassági évfordulós ajándékként. És igen, a feleségét is magával hozta a kalandra.

A legtöbb pár egy romantikus, gyertyafényes vacsorával ünnepli a házassági évfordulóját, talán egy pohár pezsgővel, aztán korán ágyba bújnak. Evans úr és neje azonban úgy döntöttek, a hét évtizednyi együttlétet a legméltóbban úgy ünnepelhetik meg, ha átveszik a valaha készült egyik legizgalmasabb német sportautót.

A bournemouth-i kereskedés meg is osztott egy fotót a boldog párról és az új játékszerükről: egy 2025-ös, lenyűgöző Oak Green Metallic fényezésű Porsche 911 GT3-ról.

Evans úr az autó előtt áll, feleségét a vállánál fogja, és mosolya mutatja, hogy a rajongás tényleg kortalan és ami, tekintve a megvásárolt autót, teljesen érthető. Arról egyelőre nincs hír, milyen autók álltak korábban a garázsában, de egy dolog biztos: ez az első Porschéja.

6 fotó

Porsche 911 GT3 RS – a csúcs

A legenda hátsójában a 4,0 literes szívómotor 510 lóerőt és 450 Nm-t ad le. Legkönnyebb kivitelében 1420 kilót nyom a 911 GT3. Álló helyzetből kézi váltóval 3,9, a PDK automatával 3,4 mp alatt érti el a 100 km/óra sebességet a GT3, a végsebesség 311, illetve 313 km/óra.