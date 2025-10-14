Digitális útlevelet kapnak a vilanyautók. A cél, hogy egyetlen QR-kód leolvasásával bárki – legyen az tulajdonos, szerviz vagy hatóság – azonnal tisztában legyen az akkumulátor teljes élettörténetével. Az útlevélből kiderül az akku pontos eredete, összetétele és az újrahasznosított anyagok aránya is.

Az alapott a (EU) 2023/1542 rendelet teremti meg, a szabályozás 2027. február 18-tól lép életbe.

A szabályozás világosan fogalmaz: minden „nagy” akkumulátor kap ilyen útlevelet, ami a gyakorlatban a 2 kWh vagy annál nagyobb kapacitású egységeket jelenti. A szabályozás tehát nemcsak az összes elektromos autót, de más kategóriákat is érint, mint például az elektromos kerékpárokat, rollereket vagy a küszöbérték feletti akkuval szerelte egyéb eszközöket is.

Hétköznapi közlekedőként ez nagyobb biztonságot jelent majd vásárláskor, főleg a használt autók piacán. Az ember előkapja a telefonját, beolvassa a QR-kódot, és hirtelen látja, milyen nyersanyagokból készült az akkumulátor, és azok honnan érkeztek. Az útlevél ugyanis részletes információkat tartalmaz majd az adott akkumulátor eredetéről, összetételéről, teljesítményéről, újrahasznosíthatóságáról, ökológiai lábnyomáról és karbantartási előzményeiről.

Pontosan ez az az információtípus, ami nálunk a használt járművek esetében gyakran hiányzik. Ennek valós hatása van az autó értékére, a szerviz tervezésére és arra is, hogy az akkumulátor kaphat-e második életet az autón kívül.

A szabályozás minden uniós piacon forgalomba hozott akkumulátorra érvényes lesz, amely megfelel a fent említett kritériumoknak.

A környezetvédelem is előtérbe kerül

2027-től a kiselejtezett akkumulátorokból a kobalt és a nikkel legalább 90%-át, a lítiumnak pedig minimum 50%-át vissza kell forgatni a körforgásba. Ezek nem szimbolikus számok, hanem kőkemény alsó határértékek, amelyeket a következő években még feljebb srófolnak majd.

A Kia már most elindult ezen az úton, sőt fejlettebb gyári rendszert biztosít majd a felhasználóknak. A dél-koreai gyártó kidolgozott egy olyan eljárást, amellyel külön-külön tudja lekérdezni az egyes cellák állapotát. Ezt az adatot hamisíthatatlan formában tárolja a rendszer egy „akkumulátor-útlevélben”, amelyből a szerviz, a tulajdonos, illetve az esetleges későbbi tulajdonosok pontosan megállapíthatják, milyen állapotban van az akku, milyen karbantartási vagy javítási munkákra van szükség, és mennyire sürgősen.

A Kia mellett a Volvo is hasonló lépéseket tett: A kínai tulajdonban lévő svéd márka az EX90-hez már 2024-ben bejelentett az akkumulátor-útlevelet.