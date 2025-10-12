A hálózatba kapcsolt autók és a mobiltelefonos alkalmazások korában nem áll semmiből lekérdezni egy villanyautó akkumulátorának az állapotát. Nem csak a töltöttségi szintre gondolunk, hanem arra is, hogy az akkucsomag tényleges maximális kapacitása mennyire marad el a gyártáskori maximumtól – ez kulcsfontosságú adat a jármű várható élettartama, a karbantartás esedékessége és persze a garanciális szolgáltatások szempontjából.

Kulcsfontosságú, de távolról sem eléggé pontos. Egy akkucsomag ugyanis jellemzően számos kötegből, azok pedig több tucat cellából állnak, a jelenlegi diagnosztikai megoldások azonban csak ezeknek az átlagos, illetve összesített állapotát tudja megállapítani, és nem alkalmas arra, hogy felismerjük, ha egy-egy cella a többitől eltérő (gyorsabb) ütemben használódik el.

A Kia ezért kidolgozott egy olyan eljárást, amellyel külön-külön tudja lekérdezni az egyes cellák állapotát. Ezt az adatot hamisíthatatlan formában tárolja a rendszer egy „akkumulátor-útlevélben”, amelyből a szerviz, a tulajdonos, illetve az esetleges későbbi tulajdonosok pontosan megállapíthatják, milyen állapotban van az akku, milyen karbantartási vagy javítási munkákra van szükség, és mennyire sürgősen.

A Kia idén februárban kezdte meg egy, az újszerű rendszerrel felszerelt EV3 crossover tesztelését Németországban. A projekt a Kia zászlaja alatt fut, ám a teljes Hyundai-csoport érdekelt benne, hiszen fontos, hogy a rendszert más modellek, más márkák, sőt, más járműosztályok esetében is tudják alkalmazni.

A projekt egy európai uniós kezdeményezéshez kapcsolódik, amely pont az ilyen „útlevelek” kötelezővé tételén munkálkodik. A tervezet szerint az útlevelek több mint 100 különböző adattípust tárolnának a villanyautókról és azok akkumulátoráról – de nyilván más hajtáslánc-típusok esetében is hasznos lehet egy ilyen folyamatosan frissülő, naprakész adatbázis.

A felhasználó szempontjából konkrét előnyöket jelent a cellaszintű diagnosztika: lehetővé teszi ugyanis, hogy egy-egy hibás cellát cseréljenek a szakszervizben, még mielőtt elharapózik a baj, így összességében olcsóbbá téve az üzemben tartást, növelve a jármű megbízhatóságát és élettartamát, valamint lerövidítve az állásidőt.

