Még magas rangú politikusok is beleesnek abba a hibába, ami az Egyesült Államokban, azon belül az arizonai Tempében egy corvette-es sofőr vesztét okozta. Az illető videóra vette, ahogy 225 km/órával, vagyis a megengedett maximumnál jócskán gyorsabban vezet. Amellett, hogy a felvétel a helyi hatóságok birtokába került, több bejelentést is kaptak a veszélyesen közlekedő, hangos Corvette-ről.

Nem is maradt következmények nélkül a szabálytalanságról elterjedt, fedélzeti kamerás felvétel. Első körben egy motoros rendőr próbálta elkapni a Corvette sofőrjét, aki akkor – több piros lámpán is áthajtva – elmenekült, azonban másnap újfent az egyenruhásokba botlott, akik ezúttal nem várták felkészületlenül. Abban a pillanatban, hogy ismét olajra akart lépni, a rendőrök kivetették a „hálójukat”, amivel sikeresen megállították a sportkupét – írja a Road & Track.

A száguldásról és az elkapásról készült videó itt nézhető meg:

A letartóztatásakor a Corvette sofőrje nem volt hajlandó beismerni a tettét. Amikor megkérdezték tőle, miért lassított le, majd gyorsított hirtelen a rendőrök előtt, visszakérdezett, miszerint „biztos, hogy én voltam az?”.

Súlyos bűncselekménynek minősül, ha valaki Arizona államában megpróbál elmenekülni egy nem civil rendőrautó elől. Ha elítélik, a sofőrt másfél év szabadságvesztésre ítélhetik, emellett 150 ezer dolláros, átszámítva több mint 50 millió forintos pénzbüntetésre is számíthat.

A felvételeken egyébként egy C8-as Corvette látható, melyet 2020 óta gyárt a Chevrolet. Az 5,5 literes, illetve 6,2 literes V8-as motorral szerelt sportkupék közül még a „gyengébb”, belépő szintű modellek is 500 lóerőt adnak le, míg a legerősebb változat, a ZR1 elképesztő, 1079 lóerős teljesítménnyel büszkélkedhet.

