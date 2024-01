Egyre fejlettebb és hatékonyabb eszközökkel próbálják csökkenteni az autós üldözések jelentette kockázatot a hatóságok – többek között a jól ismert PIT-manőver egyik lehetséges alternatíváját az elmúlt hetekben használták először élesben, méghozzá eredményesen.

Az új technológiát a rendőrautó elejére rögzítik, és ha aktiválják azt, egy hálót lő ki, ami utána rátekeredik az üldözött kocsi hátsó kerekére, megakadályozva, hogy tovább menjen. Ennek a floridai hatóságok vették hasznát, akiknek egy lopott Chevrolet Camarót kellett lekapniuk, amit két 17 éves fiatal kötött el – írja a Carscoops.

Hollywood cops deploy their Grappler to catch a pair of 17-year-old accused carjackers Tuesday. Here’s a clip from when the police cruiser bumps the stolen Camaro before they netted the back tire, disabling the car. @wsvn pic.twitter.com/NRdb7sm5wZ

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) December 27, 2023