Több mint 13 ezer ember véleményét kérték ki a különböző biztonsági és vezetéstámogató rendszerekről az Egyesült Királyságban. A kutatás egyik legmeglepőbb következtetése az volt, hogy ötből két válaszadó, vagyis a megkérdezettek 40 százaléka azt gondolja, a különféle modern rendszerek rosszabbá teszik a sofőröket, és rontják a képességeket.

Mindezt egyébként leginkább a 25‒34 éves korosztály gondolja így (51 százalék), míg az idősebbek, a 65 év felettiek a legkevésbé (36 százalék). Emellett azonban azt is beismerték az emberek, hogy a különféle rendszerek megléte magabiztosságot nyújt nekik menet közben.

A megkérdezett sofőrök számára a legfontosabbnak a navigáció bizonyult: hiányában csak 44 százalékuk mondta magát magabiztosnak. Ezt a parkolóradarok követték, melyet ha elvennének, csupán a vezetők fele ülne magabiztosan a volán mögé. A fontossági sorrend dobogójára a holttérfigyelő került, és épphogy lecsúszott onnan a tolató/parkolókamera.

Kevésbé fontos a sofőrök számára a táblafelismerő, az emelkedőn elindulást segítő asszisztens vagy épp az elektromos rögzítőfék, de ezek nélkül is tíz sofőrből négy meglőve érzi magát. A legkevésbé a sávtartó, a sebességhatároló és a tempomat hiányozna a felmérésben részt vevőknek.

Te melyik segédrendszert tartod a legfontosabbnak, leghasznosabbnak?
Navigáció
20% (2)
Parkolóradar
20% (2)
Holttérfigyelő
20% (2)
Tolatókamera
10% (1)
Táblafelismerő
0% ()
Emelkedő-asszisztens
0% ()
Elektromos rögzítőfék
0% ()
Sávtartó
0% ()
Sebességhatároló
0% ()
Tempomat
20% (2)
Egyiket sem, nem hagyatkozom rájuk
10% (1)

Tudod, hogyan működnek ezek a rendszerek? Korábbi videónk segít ebben:

Rosszabbul vezetünk a vezetéstámogatók miatt? 1
