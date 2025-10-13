Több mint 13 ezer ember véleményét kérték ki a különböző biztonsági és vezetéstámogató rendszerekről az Egyesült Királyságban. A kutatás egyik legmeglepőbb következtetése az volt, hogy ötből két válaszadó, vagyis a megkérdezettek 40 százaléka azt gondolja, a különféle modern rendszerek rosszabbá teszik a sofőröket, és rontják a képességeket.

Mindezt egyébként leginkább a 25‒34 éves korosztály gondolja így (51 százalék), míg az idősebbek, a 65 év felettiek a legkevésbé (36 százalék). Emellett azonban azt is beismerték az emberek, hogy a különféle rendszerek megléte magabiztosságot nyújt nekik menet közben.

A megkérdezett sofőrök számára a legfontosabbnak a navigáció bizonyult: hiányában csak 44 százalékuk mondta magát magabiztosnak. Ezt a parkolóradarok követték, melyet ha elvennének, csupán a vezetők fele ülne magabiztosan a volán mögé. A fontossági sorrend dobogójára a holttérfigyelő került, és épphogy lecsúszott onnan a tolató/parkolókamera.

Kevésbé fontos a sofőrök számára a táblafelismerő, az emelkedőn elindulást segítő asszisztens vagy épp az elektromos rögzítőfék, de ezek nélkül is tíz sofőrből négy meglőve érzi magát. A legkevésbé a sávtartó, a sebességhatároló és a tempomat hiányozna a felmérésben részt vevőknek.

Te melyik segédrendszert tartod a legfontosabbnak, leghasznosabbnak? Navigáció 20% (2) Parkolóradar 20% (2) Holttérfigyelő 20% (2) Tolatókamera 10% (1) Táblafelismerő 0% () Emelkedő-asszisztens 0% () Elektromos rögzítőfék 0% () Sávtartó 0% () Sebességhatároló 0% () Tempomat 20% (2) Egyiket sem, nem hagyatkozom rájuk 10% (1)

