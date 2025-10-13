Legalább százan könnyebb sérüléseket szenvedtek, két ember kritikus állapotban van, és hárman a roncsok között rekedtek, amikor két vonat összeütközött Szlovákiában – számolt be róla a Parameter.sk.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter szerint valószínűleg emberi hibából eredő balesetről van szó: előzetes adatok alapján az egyik mozdonyvezető nem adott elsőbbséget a másik szerelvénynek.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentő- és tűzoltóegységek, valamint három mentőhelikopter is részt vett a sérültek kórházba szállításában. A helikopterek többször fordultak a baleset helyszíne és a környező kórházak között, mivel a sérültek száma igen magas.

Egy utas így számolt be a történtekről:

“A Kassára tartó vonaton ültem, épp kijöttünk az alagútból, amikor hatalmas csattanást hallottunk. Felfoghatatlan, hogy ilyen megtörténhet manapság. Szerencsére minden utas életben van, hála istennek. A mozdonyvezetők állapotáról viszont semmit sem tudok.”

A rendőrök biztosították a helyszínt, irányítják a mentést és a forgalmat a környéken. Az egyik mozdonyvezetőt alkohol- és drogvizsgálatnak vetették alá, amely negatív eredményt hozott. A másik mozdonyvezetőt sérülései miatt nem tudták azonnal tesztelni, nála kórházi mintavételt alkalmaznak. A Plus Jeden Deň a Railpage.net arról számolt be, hogy az egyik mozdonyvezető az ütközés előtti pillanatokban kiugrott a szerelvényből.

Ján Baček, a Szlovák Vasúttársaság szóvivője szerint a baleset valamivel 10 óra után történt egy olyan vasúti szakaszon, ahol a sínek keresztezik egymást és egy vágányra váltanak.