A tilos jelzés ellenére két férfi felnyitotta a sorompót a Levél és Mosonmagyaróvár között lévő vasúti átjárónál, majd először egy autó, utána pedig egy busz is áthajtott a síneken.

Az RTL Híradóban elhangzott, hogy két autós már előbb megunta a várakozást, és egyszerűen kikerülték a sorompókat.

A MÁV közlése szerint az eset két hete történt, amikor az átjáró közelében lerobbant egy tehervonat. Emiatt mutatott több mint egy órán keresztül pirosat a jelzőlámpa, viszont a vonatközlekedés eközben nem állt le.

Az elmúlt években megszaporodtak a halálos balesetek a vasúti átjárókban, nagy részük ráadásul működő fénysorompóval biztosított vasúti átjáróban történt. Elkezdődik az átjárók bekamerázása:

Őrület, mit műveltek egy hazai vasúti átjáróban 1
A vasúti átjárókat is bekamerázza a rendőrség
A VÉDA néven ismert közúti intelligens kamerahálózat a…
Őrület, mit műveltek egy hazai vasúti átjáróban 2
Amikor a test úgy támad, mint Batu kán
1241-ben súlyos csapás érte a magyar népességet. A tatárok jöttek, és mindent letaroltak. Kevésbé ismert tény, hogy…