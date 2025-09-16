A tilos jelzés ellenére két férfi felnyitotta a sorompót a Levél és Mosonmagyaróvár között lévő vasúti átjárónál, majd először egy autó, utána pedig egy busz is áthajtott a síneken.

Az RTL Híradóban elhangzott, hogy két autós már előbb megunta a várakozást, és egyszerűen kikerülték a sorompókat.

A MÁV közlése szerint az eset két hete történt, amikor az átjáró közelében lerobbant egy tehervonat. Emiatt mutatott több mint egy órán keresztül pirosat a jelzőlámpa, viszont a vonatközlekedés eközben nem állt le.

Az elmúlt években megszaporodtak a halálos balesetek a vasúti átjárókban, nagy részük ráadásul működő fénysorompóval biztosított vasúti átjáróban történt. Elkezdődik az átjárók bekamerázása: