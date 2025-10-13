A csempészek módszereikkel általában egy lépéssel a hatóságok előtt járnak, mindig van valamilyen kreatív rejtekhely, ahol az adott áru zökkenőmentesen átjut a határokon. Dupla fedeles raktér, csempészáruval megtömött pótkerék, beépített rekeszek az alvázban: ezek általános módszerek, amelyekre figyelnek is a határőrök.

Nemrég viszont egy olyan Mercedes bukott le az ukrán‒román határon, aminél nem csoda, hogy tippre vették ki a sorból ellenőrzésre.

A csernyivci határőregység operatív-felderítő osztályától kapott információnak köszönhetően az ukrán‒román határon kapták el a nem mindennapi csempészautót.

A „Porubne” nemzetközi határátkelőhelyre egy 1990-es születésű ukrán nő vezette az autót, és reményei szerint Romániába akart kiutazni. Ez azonban nem történt meg, mert a határőrökből és vámosokból álló közös vizsgálócsoport tudta, hogy a kocsiban komoly értéket akarnak átjuttatni a határon ‒ számolt be az Ukrán Határszolgálat.

Az eset különlegessége, hogy az E 55 AMG kivitelbe szerelt nagy teljesítményű V8-as motor egyik alkatrészét alakították át, és csináltak belőle rejtekhelyet. Az M113-as legendás, 5,4 literes, 367 lóerős, nyolchengeres blokk hengerközében ugyanis a szívósor alatt a 90 fokos szöget bezáró hengerek között pont volt annyi hely, hogy egy henger alakú, fémből készült fiók elférjen.

Ebben 38 csomagot és 7 köteg, be nem jelentett készpénzt találtak, pontosan 970 ezer amerikai dollárt, vagyis nagyjából 330 millió forintot.