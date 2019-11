Lada Nivát málháztak fel a szabolcsi csempészek

Lada Nivát málháztak fel a szabolcsi csempészek🚙🚬A pénzügyi nyomozók ismét kivontak a forgalomból egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cigarettacsempész bandát. A bűnözőknél a nagy mennyiségű cigarettán túl a hatóságok előli rejtőzködésre szolgáló eszközöket is találtak.A NAV éjszaka csapott le a csempészekre, akik éppen 17 ezer doboz adózatlan cigit szállítottak. A szállítás módja azonban még a sokat látott pénzügyi nyomozókat is meglepte: a bűnözők egy Lada Niva típusú személygépkocsit málháztak fel a cigarettával, az autó tetején és oldalán is lógott a gondosan összecsomagolt csempészáru.A bűnözőknél tartott házkutatáson a további nagy mennyiségű adózatlan cigaretta mellett egy professzionális hőkamera, valamint az egymás közötti rejtett kommunikációt segítő kézi adó-vevő készülék is előkerült.A nyomozók a 25 millió forint értékű cigarettát, a szállításhoz használt járművet és a hatóság előli rejtőzködésre szolgáló eszközöket is lefoglalták. A várható jövedéki bírság meghaladja a 40 millió forintot.Az ügyben három férfit hallgattak ki gyanúsítottként, ha bebizonyosodik bűnösségük, akár 5 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak. A NAV jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz.

Közzétette: Nemzeti Adó- és Vámhivatal – 2019. november 6., szerda